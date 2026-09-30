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Kursverlauf 30.09.2026 12:27:08

Pluszeichen in Frankfurt: MDAX zeigt sich am Mittag fester

Pluszeichen in Frankfurt: MDAX zeigt sich am Mittag fester

Der MDAX notiert am dritten Tag der Woche im Plus.

Der MDAX notiert im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,25 Prozent höher bei 30 958,86 Punkten. Damit kommen die im MDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 345,205 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,396 Prozent auf 31 005,55 Punkte an der Kurstafel, nach 30 883,19 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 31 123,55 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 30 954,22 Punkten.

So entwickelt sich der MDAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den MDAX bereits um 0,397 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, wies der MDAX 33 029,91 Punkte auf. Der MDAX lag am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, bei 31 809,10 Punkten. Der MDAX erreichte am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, den Wert von 30 267,49 Punkten.

Der Index fiel seit Jahresanfang 2026 bereits um 0,067 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 33 547,52 Punkten. Bei 26 803,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im MDAX

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich derzeit AIXTRON SE (+ 3,48 Prozent auf 37,73 EUR), HENSOLDT (+ 3,39 Prozent auf 78,04 EUR), Siltronic (+ 3,18 Prozent auf 79,45 EUR), Nordex (+ 2,64 Prozent auf 39,60 EUR) und TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 2,36 Prozent auf 82,30 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen hingegen CTS Eventim (-6,47 Prozent auf 52,80 EUR), IONOS (-6,16 Prozent auf 31,38 EUR), Nemetschek SE (-2,04 Prozent auf 59,90 EUR), United Internet (-1,45 Prozent auf 24,52 EUR) und Knorr-Bremse (-0,96 Prozent auf 103,10 EUR).

Diese MDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im MDAX sticht die TUI-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 993 170 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie nimmt im MDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 40,713 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der MDAX-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 2,81 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,84 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Historische Kursdaten
Die Tops und Flops im MDAX?

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

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AIXTRON SE 37,68 3,49% AIXTRON SE
CTS Eventim 52,35 -7,02% CTS Eventim
freenet AG 22,72 -1,05% freenet AG
HENSOLDT 76,10 1,22% HENSOLDT
IONOS 31,16 -6,59% IONOS
Knorr-Bremse 102,10 -1,64% Knorr-Bremse
Nemetschek SE 60,20 -1,71% Nemetschek SE
Nordex AG 38,86 0,41% Nordex AG
Porsche Automobil Holding SE 25,50 0,51% Porsche Automobil Holding SE
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 45,05 -0,13% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
Siltronic AG 81,00 5,06% Siltronic AG
thyssenkrupp AG 14,49 -0,96% thyssenkrupp AG
TKMS thyssenkrupp Marine Systems 81,60 0,99% TKMS thyssenkrupp Marine Systems
TUI AG 6,88 0,79% TUI AG
United Internet AG 24,26 -2,26% United Internet AG

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MDAX 30 842,53 -0,13%

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