Pluszeichen in Frankfurt: MDAX zum Handelsende mit positivem Vorzeichen

Mit dem MDAX ging es am zweiten Tag der Woche aufwärts.

Der MDAX verbuchte im XETRA-Handel letztendlich Gewinne in Höhe von 1,12 Prozent auf 28 112,62 Punkte. Damit sind die im MDAX enthaltenen Werte 330,461 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der MDAX 0,127 Prozent tiefer bei 27 765,10 Punkten, nach 27 800,49 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 27 694,39 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 28 270,27 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der MDAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, wies der MDAX einen Stand von 31 560,34 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.12.2025, bewegte sich der MDAX bei 30 617,67 Punkten. Der MDAX erreichte am letzten Handelstag im März, dem 31.03.2025, den Wert von 27 393,22 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Minus von 9,25 Prozent zu Buche. Der MDAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 32 383,56 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26 803,25 Punkten erreicht.

MDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im MDAX sind derzeit Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 11,97 Prozent auf 37,24 EUR), Salzgitter (+ 7,04 Prozent auf 36,50 EUR), HENSOLDT (+ 6,63 Prozent auf 75,60 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 5,36 Prozent auf 78,60 EUR) und Bechtle (+ 5,12 Prozent auf 29,16 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen hingegen Delivery Hero (-5,30 Prozent auf 15,45 EUR), AUTO1 (-2,22 Prozent auf 14,98 EUR), Lufthansa (-0,66 Prozent auf 7,20 EUR), CTS Eventim (-0,64 Prozent auf 49,66 EUR) und FUCHS SE VZ (-0,55 Prozent auf 36,20 EUR).

MDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Lufthansa-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. 5 881 769 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie sticht im MDAX mit einer Marktkapitalisierung von 33,889 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der MDAX-Werte

Im MDAX weist die Aroundtown SA-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die freenet-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,88 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at