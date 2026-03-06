Pluszeichen in Frankfurt: MDAX zum Handelsstart mit Zuschlägen

Machte sich der MDAX bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch am Morgen an seine positive Performance an.

Der MDAX tendiert im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0,82 Prozent fester bei 29 931,78 Punkten. An der Börse sind die im MDAX enthaltenen Werte damit 360,460 Mrd. Euro wert. Zum Start des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,439 Prozent auf 29 819,15 Punkte an der Kurstafel, nach 29 688,96 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des MDAX lag heute bei 29 817,96 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 30 021,56 Punkten erreichte.

MDAX-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verlor der MDAX bereits um 2,88 Prozent. Vor einem Monat, am 06.02.2026, lag der MDAX-Kurs bei 31 662,83 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, einen Stand von 29 696,45 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 06.03.2025, wurde der MDAX mit 30 289,61 Punkten berechnet.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Minus von 3,38 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des MDAX bereits bei 32 383,56 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 29 490,02 Punkten markiert.

MDAX-Top-Flop-Aktien

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich derzeit RENK (+ 6,79 Prozent auf 55,53 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 4,38 Prozent auf 94,10 EUR), HENSOLDT (+ 3,69 Prozent auf 74,50 EUR), Lufthansa (+ 3,62 Prozent auf 8,41 EUR) und IONOS (+ 1,78 Prozent auf 22,90 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich hingegen LANXESS (-9,23 Prozent auf 14,85 EUR), WACKER CHEMIE (-1,11 Prozent auf 70,95 EUR), Evonik (-1,00 Prozent auf 13,92 EUR), Ströer SE (-0,61 Prozent auf 32,75 EUR) und CTS Eventim (-0,59 Prozent auf 67,55 EUR).

Blick in den MDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Lufthansa-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. 920 471 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 35,074 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert.

MDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,43 erwartet. Unter den Aktien im Index weist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,65 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

