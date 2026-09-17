Porsche Automobil Aktie
WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038
|Kursentwicklung
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17.09.2026 09:28:29
Pluszeichen in Frankfurt: MDAX zum Start des Donnerstagshandels mit Gewinnen
Am Donnerstag geht es im MDAX um 09:11 Uhr via XETRA um 0,39 Prozent auf 31 397,40 Punkte aufwärts. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 348,214 Mrd. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,386 Prozent auf 31 397,44 Punkte an der Kurstafel, nach 31 276,77 Punkten am Vortag.
Der MDAX erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 31 342,27 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 31 481,81 Punkten lag.
So bewegt sich der MDAX seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht gab der MDAX bereits um 0,463 Prozent nach. Vor einem Monat, am 17.08.2026, wies der MDAX einen Wert von 32 356,98 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 17.06.2026, stand der MDAX noch bei 32 855,82 Punkten. Der MDAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 17.09.2025, bei 30 217,38 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 1,35 Prozent. Das MDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 33 547,52 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 26 803,25 Zählern.
Heutige Tops und Flops im MDAX
Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind aktuell Nemetschek SE (+ 3,10 Prozent auf 61,45 EUR), HENSOLDT (+ 2,08 Prozent auf 79,40 EUR), DEUTZ (+ 2,07 Prozent auf 11,86 EUR), Schaeffler (+ 1,90 Prozent auf 6,99 EUR) und AUMOVIO (+ 1,77 Prozent auf 37,35 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen derweil Bilfinger SE (-23,83 Prozent auf 57,55 EUR), Evonik (-1,02 Prozent auf 17,39 EUR), WACKER CHEMIE (-1,02 Prozent auf 87,75 EUR), K+S (-0,36 Prozent auf 16,61 EUR) und FUCHS SE VZ (-0,29 Prozent auf 41,48 EUR).
MDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Aktuell weist die Bilfinger SE-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 188 145 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 40,590 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert.
Fundamentaldaten der MDAX-Werte im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3,09 erwartet. Mit 8,16 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der freenet-Aktie an.
Redaktion finanzen.at
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17:58
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Handelsende fester (finanzen.at)
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15:58
|Zuversicht in Frankfurt: MDAX nachmittags freundlich (finanzen.at)
|
12:26
|Handel in Frankfurt: MDAX steigt mittags (finanzen.at)
|
09:28
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX zum Start des Donnerstagshandels mit Gewinnen (finanzen.at)
|
16.09.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX zum Ende des Mittwochshandels fester (finanzen.at)
|
16.09.26
|XETRA-Handel: MDAX nachmittags mit Gewinnen (finanzen.at)
|
16.09.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: MDAX am Mittag freundlich (finanzen.at)
|
16.09.26
|Zuversicht in Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Handelsstart fester (finanzen.at)
Analysen zu Porsche Automobil Holding SE
|01.09.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|12.08.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|10.08.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|26.06.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|22.06.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|01.09.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|12.08.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|10.08.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|26.06.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|22.06.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|10.08.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|20.02.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|12.11.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|01.10.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|09.01.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|10.03.25
|Porsche Automobil Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.25
|Porsche Automobil Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.09.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|26.06.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|22.06.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|15.05.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|09.04.26
|Porsche Automobil Hold
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|AUMOVIO
|37,30
|2,33%
|Bilfinger SE
|59,80
|-20,79%
|DEUTZ AG
|12,13
|5,11%
|Evonik AG
|17,50
|0,34%
|freenet AG
|25,12
|1,45%
|FUCHS SE VZ
|41,06
|-0,87%
|HENSOLDT
|77,24
|0,16%
|K+S AG
|16,48
|-0,30%
|Nemetschek SE
|61,15
|2,51%
|Porsche Automobil Holding SE
|29,67
|3,92%
|Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|47,23
|5,19%
|Schaeffler AG
|7,09
|3,81%
|thyssenkrupp AG
|15,53
|2,07%
|WACKER CHEMIE AG
|86,30
|-2,15%
Indizes in diesem Artikel
|MDAX
|31 448,12
|0,55%
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