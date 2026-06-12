Pluszeichen in Frankfurt: Schlussendlich Gewinne im DAX

Für den DAX ging es am Freitag aufwärts.

Der DAX sprang im XETRA-Handel zum Handelsschluss um 1,66 Prozent auf 24 612,56 Punkte an. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,003 Bio. Euro wert. Zuvor ging der DAX 1,40 Prozent fester bei 24 549,25 Punkten in den Handel, nach 24 209,71 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 24 421,82 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24 753,89 Zählern.

So bewegt sich der DAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht legte der DAX bereits um 0,676 Prozent zu. Der DAX wurde vor einem Monat, am 12.05.2026, mit 23 954,93 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 12.03.2026, betrug der DAX-Kurs 23 589,65 Punkte. Vor einem Jahr, am 12.06.2025, stand der DAX noch bei 23 771,45 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 0,298 Prozent. Bei 25 507,79 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des DAX. Das Jahrestief liegt hingegen bei 21 863,81 Punkten.

Top- und Flop-Aktien im DAX

Die Top-Aktien im DAX sind derzeit Deutsche Bank (+ 6,60 Prozent auf 28,74 EUR), Heidelberg Materials (+ 5,14 Prozent auf 182,15 EUR), Siemens Energy (+ 4,48 Prozent auf 153,58 EUR), Infineon (+ 3,89 Prozent auf 80,06 EUR) und Continental (+ 3,64 Prozent auf 72,30 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich derweil Zalando (-1,87 Prozent auf 24,63 EUR), Merck (-1,59 Prozent auf 133,25 EUR), Hannover Rück (-1,21 Prozent auf 228,20 EUR), Rheinmetall (-1,18 Prozent auf 1 205,60 EUR) und Symrise (-1,01 Prozent auf 82,20 EUR).

Diese DAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 8 297 011 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 196,969 Mrd. Euro weist die Siemens-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3,63 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,20 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at