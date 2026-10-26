KSB Aktie
WKN: 629203 / ISIN: DE0006292030
|Kursentwicklung
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26.10.2026 12:27:01
Pluszeichen in Frankfurt: SDAX am Mittag mit grünem Vorzeichen
Der SDAX erhöht sich im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 1,75 Prozent auf 18 424,12 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 90,186 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0,262 Prozent fester bei 18 154,09 Punkten, nach 18 106,58 Punkten am Vortag.
Der SDAX verzeichnete bei 18 154,09 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 18 446,77 Einheiten.
SDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, den Stand von 18 124,50 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, erreichte der SDAX einen Wert von 18 229,28 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, verzeichnete der SDAX einen Wert von 17 371,36 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 6,16 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des SDAX beträgt derzeit 19 325,96 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15 733,78 Zählern registriert.
Top- und Flop-Aktien im SDAX
Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind aktuell OHB SE (+ 8,94 Prozent auf 225,50 EUR), ATOSS Software (+ 8,71 Prozent auf 94,90 EUR), STO SE (+ 4,92 Prozent auf 106,60 EUR), Befesa (+ 3,95 Prozent auf 32,90 EUR) und TeamViewer (+ 3,70 Prozent auf 7,71 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen hingegen pbb (-4,09 Prozent auf 2,72 EUR), SGL Carbon SE (-0,51 Prozent auf 4,87 EUR), Shelly (-0,46 Prozent auf 65,00 EUR), Adtran Networks SE (-0,46 Prozent auf 21,70 EUR) und KSB SE (-0,38 Prozent auf 786,00 EUR).
Welche SDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die pbb-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 452 151 Aktien gehandelt. Mit 5,107 Mrd. Euro macht die 1&1-Aktie im SDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der SDAX-Werte im Blick
Im SDAX präsentiert die Mutares-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die HAMBORNER REIT-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,40 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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Nachrichten zu SGL Carbon SE
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12:27
|Pluszeichen in Frankfurt: SDAX am Mittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
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09:28
|Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX zum Start des Montagshandels im Aufwind (finanzen.at)
|
23.10.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX zeigt sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
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23.10.26
|SGL Carbon-Aktie steigt: Was hinter dem Verkauf des US-Standorts steckt (dpa-AFX)
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23.10.26
|AKTIE IM FOKUS: Höhere Cashflow-Prognose treibt SGL Carbon an SDax-Spitze (dpa-AFX)
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23.10.26
|EQS-Adhoc: SGL Carbon sells its former Carbon Fiber facility in Moses Lake (USA) (EQS Group)
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23.10.26
|EQS-Adhoc: SGL Carbon verkauft seinen ehemaligen Carbon Fiber Standort Moses Lake (USA) (EQS Group)
Analysen zu SGL Carbon SE
|23.10.26
|SGL Carbon Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.26
|SGL Carbon Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|SGL Carbon Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|SGL Carbon Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|SGL Carbon Hold
|Deutsche Bank AG
|23.10.26
|SGL Carbon Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.26
|SGL Carbon Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|SGL Carbon Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|SGL Carbon Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|SGL Carbon Hold
|Deutsche Bank AG
|19.02.25
|SGL Carbon Buy
|Deutsche Bank AG
|18.11.24
|SGL Carbon Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.24
|SGL Carbon Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.26
|SGL Carbon Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.26
|SGL Carbon Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|SGL Carbon Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|SGL Carbon Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|SGL Carbon Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|1&1 AG
|24,05
|0,63%
|Adtran Networks SE
|21,60
|-0,46%
|ATOSS Software AG
|95,10
|8,93%
|Befesa
|32,70
|2,83%
|HAMBORNER REIT
|4,16
|1,22%
|KSB SE & Co. KGaA Vz.
|788,00
|0,90%
|KWS SAAT SE & Co. KGaA
|67,40
|0,60%
|Mutares
|29,25
|4,28%
|OHB SE
|224,50
|10,05%
|pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank)
|2,70
|-5,00%
|SGL Carbon SE
|4,88
|-0,51%
|Shelly
|64,70
|-0,46%
|STO SE & Co. KGaA
|106,40
|5,98%
|TeamViewer
|7,69
|4,06%
Indizes in diesem Artikel
|SDAX
|18 401,56
|1,63%
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