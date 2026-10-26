KSB Aktie

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WKN: 629203 / ISIN: DE0006292030

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Kursentwicklung 26.10.2026 12:27:01

Pluszeichen in Frankfurt: SDAX am Mittag mit grünem Vorzeichen

Pluszeichen in Frankfurt: SDAX am Mittag mit grünem Vorzeichen

Am Montagmittag zeigen sich die Anleger in Frankfurt zuversichtlich.

Der SDAX erhöht sich im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 1,75 Prozent auf 18 424,12 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 90,186 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0,262 Prozent fester bei 18 154,09 Punkten, nach 18 106,58 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 18 154,09 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 18 446,77 Einheiten.

SDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, den Stand von 18 124,50 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, erreichte der SDAX einen Wert von 18 229,28 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, verzeichnete der SDAX einen Wert von 17 371,36 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 6,16 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des SDAX beträgt derzeit 19 325,96 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15 733,78 Zählern registriert.

Top- und Flop-Aktien im SDAX

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind aktuell OHB SE (+ 8,94 Prozent auf 225,50 EUR), ATOSS Software (+ 8,71 Prozent auf 94,90 EUR), STO SE (+ 4,92 Prozent auf 106,60 EUR), Befesa (+ 3,95 Prozent auf 32,90 EUR) und TeamViewer (+ 3,70 Prozent auf 7,71 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen hingegen pbb (-4,09 Prozent auf 2,72 EUR), SGL Carbon SE (-0,51 Prozent auf 4,87 EUR), Shelly (-0,46 Prozent auf 65,00 EUR), Adtran Networks SE (-0,46 Prozent auf 21,70 EUR) und KSB SE (-0,38 Prozent auf 786,00 EUR).

Welche SDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die pbb-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 452 151 Aktien gehandelt. Mit 5,107 Mrd. Euro macht die 1&1-Aktie im SDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SDAX-Werte im Blick

Im SDAX präsentiert die Mutares-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die HAMBORNER REIT-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,40 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Aktien in diesem Artikel

1&1 AG 24,05 0,63% 1&1 AG
Adtran Networks SE 21,60 -0,46% Adtran Networks SE
ATOSS Software AG 95,10 8,93% ATOSS Software AG
Befesa 32,70 2,83% Befesa
HAMBORNER REIT 4,16 1,22% HAMBORNER REIT
KSB SE & Co. KGaA Vz. 788,00 0,90% KSB SE & Co. KGaA Vz.
KWS SAAT SE & Co. KGaA 67,40 0,60% KWS SAAT SE & Co. KGaA
Mutares 29,25 4,28% Mutares
OHB SE 224,50 10,05% OHB SE
pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank) 2,70 -5,00% pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank)
SGL Carbon SE 4,88 -0,51% SGL Carbon SE
Shelly 64,70 -0,46% Shelly
STO SE & Co. KGaA 106,40 5,98% STO SE & Co. KGaA
TeamViewer 7,69 4,06% TeamViewer

Indizes in diesem Artikel

SDAX 18 401,56 1,63%

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