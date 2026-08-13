LPKF Laser & Electronics Aktie

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WKN: 645000 / ISIN: DE0006450000

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SDAX-Performance im Fokus 13.08.2026 15:58:51

Pluszeichen in Frankfurt: SDAX am Nachmittag mit Gewinnen

Pluszeichen in Frankfurt: SDAX am Nachmittag mit Gewinnen

Der SDAX verzeichnet derzeit Kursgewinne.

Um 15:40 Uhr klettert der SDAX im XETRA-Handel um 0,75 Prozent auf 18 641,60 Punkte. An der Börse sind die im SDAX enthaltenen Werte damit 94,065 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,518 Prozent auf 18 598,53 Punkte an der Kurstafel, nach 18 502,64 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 18 679,22 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 18 591,47 Punkten lag.

So entwickelt sich der SDAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verlor der SDAX bereits um 0,314 Prozent. Der SDAX lag noch vor einem Monat, am 13.07.2026, bei 18 286,12 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.05.2026, lag der SDAX bei 18 221,16 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.08.2025, wies der SDAX 17 073,11 Punkte auf.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 7,41 Prozent nach oben. Bei 19 325,96 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SDAX. 15 733,78 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

SDAX-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen aktuell Vincorion (+ 12,12 Prozent auf 21,64 EUR), INDUS (+ 7,33 Prozent auf 32,95 EUR), secunet Security Networks (+ 4,75 Prozent auf 194,20 EUR), Sixt SE St (+ 4,45 Prozent auf 75,15 EUR) und GFT SE (+ 3,86 Prozent auf 22,85 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen hingegen EVOTEC SE (-7,90 Prozent auf 3,55 EUR), Energiekontor (-6,96 Prozent auf 32,10 EUR), LPKF Laser Electronics (-3,65 Prozent auf 15,85 EUR), ASTA Energy Solutions (-2,55 Prozent auf 53,40 EUR) und Springer Nature (-1,96 Prozent auf 20,00 EUR).

Die teuersten SDAX-Konzerne

Im SDAX ist die HelloFresh-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 1 507 903 Aktien gehandelt. Die OHB SE-Aktie hat im SDAX mit 5,121 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,35 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,70 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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17.09.25 LPKF Laser & Electronics Buy Warburg Research
02.05.25 LPKF Laser & Electronics Buy Warburg Research
30.04.25 LPKF Laser & Electronics Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
31.03.25 LPKF Laser & Electronics Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
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Aktien in diesem Artikel

ASTA Energy Solutions 53,20 0,76% ASTA Energy Solutions
Energiekontor AG 26,90 -10,18% Energiekontor AG
EVOTEC SE 3,46 -2,31% EVOTEC SE
GFT SE 23,10 -0,22% GFT SE
HAMBORNER REIT 4,35 0,58% HAMBORNER REIT
HelloFresh 3,12 -8,05% HelloFresh
INDUS AG 33,95 4,14% INDUS AG
KWS SAAT SE & Co. KGaA 71,40 0,99% KWS SAAT SE & Co. KGaA
LPKF Laser & Electronics AG 14,75 -6,05% LPKF Laser & Electronics AG
Mutares 26,95 0,00% Mutares
OHB SE 258,50 0,39% OHB SE
secunet Security Networks AG 195,20 -0,71% secunet Security Networks AG
Sixt SE St. 72,60 -3,52% Sixt SE St.
Springer Nature 20,55 2,24% Springer Nature
Vincorion 22,02 3,77% Vincorion

Indizes in diesem Artikel

SDAX 18 688,20 0,73%

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