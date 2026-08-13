LPKF Laser & Electronics Aktie
WKN: 645000 / ISIN: DE0006450000
|SDAX-Performance im Fokus
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13.08.2026 15:58:51
Pluszeichen in Frankfurt: SDAX am Nachmittag mit Gewinnen
Um 15:40 Uhr klettert der SDAX im XETRA-Handel um 0,75 Prozent auf 18 641,60 Punkte. An der Börse sind die im SDAX enthaltenen Werte damit 94,065 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,518 Prozent auf 18 598,53 Punkte an der Kurstafel, nach 18 502,64 Punkten am Vortag.
Der SDAX erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 18 679,22 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 18 591,47 Punkten lag.
So entwickelt sich der SDAX seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche verlor der SDAX bereits um 0,314 Prozent. Der SDAX lag noch vor einem Monat, am 13.07.2026, bei 18 286,12 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.05.2026, lag der SDAX bei 18 221,16 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.08.2025, wies der SDAX 17 073,11 Punkte auf.
Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 7,41 Prozent nach oben. Bei 19 325,96 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SDAX. 15 733,78 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
SDAX-Top-Flop-Aktien
Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen aktuell Vincorion (+ 12,12 Prozent auf 21,64 EUR), INDUS (+ 7,33 Prozent auf 32,95 EUR), secunet Security Networks (+ 4,75 Prozent auf 194,20 EUR), Sixt SE St (+ 4,45 Prozent auf 75,15 EUR) und GFT SE (+ 3,86 Prozent auf 22,85 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen hingegen EVOTEC SE (-7,90 Prozent auf 3,55 EUR), Energiekontor (-6,96 Prozent auf 32,10 EUR), LPKF Laser Electronics (-3,65 Prozent auf 15,85 EUR), ASTA Energy Solutions (-2,55 Prozent auf 53,40 EUR) und Springer Nature (-1,96 Prozent auf 20,00 EUR).
Die teuersten SDAX-Konzerne
Im SDAX ist die HelloFresh-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 1 507 903 Aktien gehandelt. Die OHB SE-Aktie hat im SDAX mit 5,121 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
Diese Dividenden zahlen die SDAX-Aktien
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,35 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,70 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|ASTA Energy Solutions
|53,20
|0,76%
|Energiekontor AG
|26,90
|-10,18%
|EVOTEC SE
|3,46
|-2,31%
|GFT SE
|23,10
|-0,22%
|HAMBORNER REIT
|4,35
|0,58%
|HelloFresh
|3,12
|-8,05%
|INDUS AG
|33,95
|4,14%
|KWS SAAT SE & Co. KGaA
|71,40
|0,99%
|LPKF Laser & Electronics AG
|14,75
|-6,05%
|Mutares
|26,95
|0,00%
|OHB SE
|258,50
|0,39%
|secunet Security Networks AG
|195,20
|-0,71%
|Sixt SE St.
|72,60
|-3,52%
|Springer Nature
|20,55
|2,24%
|Vincorion
|22,02
|3,77%
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|SDAX
|18 688,20
|0,73%
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