Pluszeichen in Frankfurt: SDAX-Anleger greifen nachmittags zu

Am Dienstag tendiert der SDAX um 15:40 Uhr via XETRA 2,36 Prozent stärker bei 17 274,82 Punkten. An der Börse sind die im SDAX enthaltenen Werte damit 84,681 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 2,04 Prozent auf 17 220,75 Punkte an der Kurstafel, nach 16 875,75 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SDAX lag heute bei 17 209,07 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 17 344,52 Punkten erreichte.

SDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 10.02.2026, wies der SDAX einen Stand von 18 318,46 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 10.12.2025, wies der SDAX einen Wert von 16 819,19 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 10.03.2025, stand der SDAX bei 15 297,28 Punkten.

Der Index gab auf Jahressicht 2026 bereits um 0,466 Prozent nach. Das Jahreshoch des SDAX liegt derzeit bei 18 480,20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 671,12 Zählern markiert.

Tops und Flops im SDAX aktuell

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich aktuell Dermapharm (+ 8,26 Prozent auf 41,30 EUR), SFC Energy (+ 7,64 Prozent auf 15,78 EUR), SMA Solar (+ 7,41 Prozent auf 31,88 EUR), DEUTZ (+ 7,08 Prozent auf 10,89 EUR) und VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 6,75 Prozent auf 30,70 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind hingegen EVOTEC SE (-13,91 Prozent auf 4,54 EUR), HelloFresh (-2,62 Prozent auf 4,79 EUR), Nagarro SE (-1,76 Prozent auf 52,95 EUR), ATOSS Software (-1,68 Prozent auf 87,60 EUR) und PNE (-1,19 Prozent auf 8,30 EUR).

Welche Aktien im SDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SDAX sticht die EVOTEC SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 5 015 429 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die 1&1-Aktie dominiert den SDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4,372 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SDAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,11 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,38 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

