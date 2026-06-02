Pluszeichen in Frankfurt: SDAX bewegt letztendlich im Plus

Zum Handelsende notierte der SDAX im XETRA-Handel 0,52 Prozent fester bei 19 057,82 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 93,407 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,491 Prozent stärker bei 19 052,10 Punkten in den Dienstagshandel, nach 18 958,94 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 19 225,83 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 19 016,00 Einheiten.

So bewegt sich der SDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, bei 17 911,06 Punkten. Der SDAX notierte noch vor drei Monaten, am 02.03.2026, bei 17 865,52 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.06.2025, wurde der SDAX mit 16 648,77 Punkten gehandelt.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 9,81 Prozent zu Buche. Bei 19 325,96 Punkten schaffte es der SDAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15 733,78 Punkten markiert.

Tops und Flops im SDAX aktuell

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind aktuell Elmos Semiconductor (+ 8,48 Prozent auf 189,40 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 6,82 Prozent auf 94,00 EUR), Siltronic (+ 5,55 Prozent auf 103,60 EUR), PVA TePla (+ 5,35 Prozent auf 42,92 EUR) und Mutares (+ 4,73 Prozent auf 28,80 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen hingegen FRIEDRICH VORWERK (-8,05 Prozent auf 60,00 EUR), adesso SE (-4,64 Prozent auf 61,70 EUR), Eckert Ziegler (-4,51 Prozent auf 15,46 EUR), EVOTEC SE (-3,96 Prozent auf 5,10 EUR) und ProSiebenSat1 Media SE (-3,90 Prozent auf 3,84 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im SDAX

Im SDAX ist die TeamViewer-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 572 618 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die 1&1-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,007 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SDAX-Mitglieder im Blick

Unter den SDAX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 2,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,53 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at