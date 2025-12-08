Handeln Sie CFDs auf die beliebtesten Aktien, Kryptos, Indizes und mehr in Österreich! (79% der CFD-Kleinanlegerkonten verlieren Geld.) -w-

HORNBACH Aktie

HORNBACH für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 608340 / ISIN: DE0006083405

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Kursentwicklung 08.12.2025 09:29:33

Pluszeichen in Frankfurt: SDAX bewegt sich zum Start des Montagshandels im Plus

Pluszeichen in Frankfurt: SDAX bewegt sich zum Start des Montagshandels im Plus

Die positiven Entwicklungen vom Vortag setzen sich auch am Montagmorgen fort.

Der SDAX notiert im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,35 Prozent höher bei 16 964,85 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 84,152 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,323 Prozent fester bei 16 960,31 Punkten in den Montagshandel, nach 16 905,70 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SDAX bei 16 956,95 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 16 989,06 Punkten.

SDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, notierte der SDAX bei 15 779,45 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.09.2025, betrug der SDAX-Kurs 16 742,45 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 06.12.2024, mit 13 998,85 Punkten bewertet.

Seit Jahresanfang 2025 legte der Index bereits um 22,16 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 18 206,72 Punkten. Bei 13 183,63 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SDAX

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen aktuell Klöckner (+ 16,64 Prozent auf 7,08 EUR), Salzgitter (+ 5,90 Prozent auf 39,82 EUR), FRIEDRICH VORWERK (+ 5,43 Prozent auf 89,30 EUR), SMA Solar (+ 3,27 Prozent auf 35,96 EUR) und Deutsche Euroshop (+ 3,25 Prozent auf 19,08 EUR). Unter Druck stehen im SDAX derweil SCHOTT Pharma (-6,47 Prozent auf 15,90 EUR), Stabilus SE (-4,50 Prozent auf 19,72 EUR), HORNBACH (-4,29 Prozent auf 84,80 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-1,59 Prozent auf 38,42 EUR) und Energiekontor (-1,32 Prozent auf 33,70 EUR).

Die teuersten SDAX-Unternehmen

Die Klöckner-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 331 981 Aktien gehandelt. Die Schaeffler-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 7,209 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Titel

Die Mutares-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten. Im Index weist die HAMBORNER REIT-Aktie mit 7,99 Prozent 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Marktkapitalisierungen im Überblick
Zum SDAX-Chart
Analysen zu SDAX-Aktien

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Nachrichten zu HORNBACH Holdingmehr Nachrichten

Analysen zu HORNBACH Holdingmehr Analysen

08:58 HORNBACH Add Baader Bank
10.10.25 HORNBACH Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.10.25 HORNBACH Halten DZ BANK
30.09.25 HORNBACH Buy Warburg Research
30.09.25 HORNBACH Add Baader Bank
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Deutsche Euroshop AG 18,56 0,43% Deutsche Euroshop AG
Energiekontor AG 33,60 -1,90% Energiekontor AG
FRIEDRICH VORWERK 86,80 3,21% FRIEDRICH VORWERK
HAMBORNER REIT 4,54 0,22% HAMBORNER REIT
HORNBACH Holding 84,10 1,08% HORNBACH Holding
Klöckner & Co (KlöCo) 7,52 24,30% Klöckner & Co (KlöCo)
Mutares 28,90 2,85% Mutares
Salzgitter 39,42 4,73% Salzgitter
Schaeffler AG 7,77 1,70% Schaeffler AG
SCHOTT Pharma 16,10 -4,96% SCHOTT Pharma
SMA Solar AG 35,72 2,70% SMA Solar AG
Stabilus SE 19,38 -6,38% Stabilus SE
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 38,90 0,67% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)

Indizes in diesem Artikel

SDAX 16 982,37 0,45%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09:53 Zahlreiche Verkäufe: So änderte die SNB im dritten Quartal ihre US-Investitionen
09:41 Bill Ackmans Hedgefonds in Q3 2025: Diese Aktien hielt Pershing Square Capital
07.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 49: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 49
06.12.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

US-Zinsentscheid rückt näher: ATX stabil -- DAX freundlich -- Asiens Börsen am Montag schließen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt tendiert am Montag seitwärts, während der deutsche Leitindex leicht zulegt. Zum Wochenbeginn wiesen die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte unterschiedliche Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen