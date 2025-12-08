Pluszeichen in Frankfurt: SDAX bewegt sich zum Start des Montagshandels im Plus

Die positiven Entwicklungen vom Vortag setzen sich auch am Montagmorgen fort.

Der SDAX notiert im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,35 Prozent höher bei 16 964,85 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 84,152 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,323 Prozent fester bei 16 960,31 Punkten in den Montagshandel, nach 16 905,70 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SDAX bei 16 956,95 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 16 989,06 Punkten.

SDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, notierte der SDAX bei 15 779,45 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.09.2025, betrug der SDAX-Kurs 16 742,45 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 06.12.2024, mit 13 998,85 Punkten bewertet.

Seit Jahresanfang 2025 legte der Index bereits um 22,16 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 18 206,72 Punkten. Bei 13 183,63 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SDAX

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen aktuell Klöckner (+ 16,64 Prozent auf 7,08 EUR), Salzgitter (+ 5,90 Prozent auf 39,82 EUR), FRIEDRICH VORWERK (+ 5,43 Prozent auf 89,30 EUR), SMA Solar (+ 3,27 Prozent auf 35,96 EUR) und Deutsche Euroshop (+ 3,25 Prozent auf 19,08 EUR). Unter Druck stehen im SDAX derweil SCHOTT Pharma (-6,47 Prozent auf 15,90 EUR), Stabilus SE (-4,50 Prozent auf 19,72 EUR), HORNBACH (-4,29 Prozent auf 84,80 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-1,59 Prozent auf 38,42 EUR) und Energiekontor (-1,32 Prozent auf 33,70 EUR).

Die teuersten SDAX-Unternehmen

Die Klöckner-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 331 981 Aktien gehandelt. Die Schaeffler-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 7,209 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Titel

Die Mutares-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten. Im Index weist die HAMBORNER REIT-Aktie mit 7,99 Prozent 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

