LPKF Laser & Electronics Aktie
WKN: 645000 / ISIN: DE0006450000
|XETRA-Handel im Fokus
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13.08.2026 12:27:44
Pluszeichen in Frankfurt: SDAX-Börsianer greifen mittags zu
Um 12:10 Uhr notiert der SDAX im XETRA-Handel 0,88 Prozent stärker bei 18 664,77 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 94,065 Mrd. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,518 Prozent auf 18 598,53 Punkte an der Kurstafel, nach 18 502,64 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der SDAX bei 18 591,47 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 18 664,77 Punkten.
So entwickelt sich der SDAX auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn ging es für den SDAX bereits um 0,190 Prozent abwärts. Der SDAX wies vor einem Monat, am 13.07.2026, einen Stand von 18 286,12 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 13.05.2026, wurde der SDAX mit 18 221,16 Punkten gehandelt. Der SDAX wurde vor einem Jahr, am 13.08.2025, mit 17 073,11 Punkten bewertet.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 7,54 Prozent aufwärts. Der SDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19 325,96 Punkten. Bei 15 733,78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX
Die Gewinner-Aktien im SDAX sind derzeit Vincorion (+ 13,26 Prozent auf 21,86 EUR), INDUS (+ 9,12 Prozent auf 33,50 EUR), secunet Security Networks (+ 4,96 Prozent auf 194,60 EUR), CANCOM SE (+ 3,96 Prozent auf 22,30 EUR) und JOST Werke (+ 3,60 Prozent auf 57,50 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind derweil Energiekontor (-6,23 Prozent auf 32,35 EUR), EVOTEC SE (-6,08 Prozent auf 3,62 EUR), LPKF Laser Electronics (-2,43 Prozent auf 16,05 EUR), Eckert Ziegler (-1,75 Prozent auf 13,51 EUR) und FRIEDRICH VORWERK (-1,64 Prozent auf 65,80 EUR).
Welche SDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die HelloFresh-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 857 287 Aktien gehandelt. Im SDAX hat die OHB SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 5,121 Mrd. Euro den größten Anteil.
Fundamentalkennzahlen der SDAX-Titel im Blick
Die Mutares-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten auf. HAMBORNER REIT lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,70 Prozent.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|CANCOM SE
|22,35
|3,71%
|Eckert & Ziegler
|13,62
|0,67%
|Energiekontor AG
|26,90
|-10,18%
|EVOTEC SE
|3,46
|-2,31%
|FRIEDRICH VORWERK
|66,35
|-0,38%
|HAMBORNER REIT
|4,35
|0,58%
|HelloFresh
|3,12
|-8,05%
|INDUS AG
|33,95
|4,14%
|JOST Werke AG
|56,30
|0,36%
|KWS SAAT SE & Co. KGaA
|71,40
|0,99%
|LPKF Laser & Electronics AG
|14,75
|-6,05%
|Mutares
|26,95
|0,00%
|OHB SE
|258,50
|0,39%
|secunet Security Networks AG
|195,20
|-0,71%
|Vincorion
|22,02
|3,77%
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|SDAX
|18 688,20
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