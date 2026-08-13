LPKF Laser & Electronics Aktie

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WKN: 645000 / ISIN: DE0006450000

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XETRA-Handel im Fokus 13.08.2026 12:27:44

Pluszeichen in Frankfurt: SDAX-Börsianer greifen mittags zu

Pluszeichen in Frankfurt: SDAX-Börsianer greifen mittags zu

Mit dem SDAX geht es heute aufwärts.

Um 12:10 Uhr notiert der SDAX im XETRA-Handel 0,88 Prozent stärker bei 18 664,77 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 94,065 Mrd. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,518 Prozent auf 18 598,53 Punkte an der Kurstafel, nach 18 502,64 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SDAX bei 18 591,47 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 18 664,77 Punkten.

So entwickelt sich der SDAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den SDAX bereits um 0,190 Prozent abwärts. Der SDAX wies vor einem Monat, am 13.07.2026, einen Stand von 18 286,12 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 13.05.2026, wurde der SDAX mit 18 221,16 Punkten gehandelt. Der SDAX wurde vor einem Jahr, am 13.08.2025, mit 17 073,11 Punkten bewertet.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 7,54 Prozent aufwärts. Der SDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19 325,96 Punkten. Bei 15 733,78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind derzeit Vincorion (+ 13,26 Prozent auf 21,86 EUR), INDUS (+ 9,12 Prozent auf 33,50 EUR), secunet Security Networks (+ 4,96 Prozent auf 194,60 EUR), CANCOM SE (+ 3,96 Prozent auf 22,30 EUR) und JOST Werke (+ 3,60 Prozent auf 57,50 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind derweil Energiekontor (-6,23 Prozent auf 32,35 EUR), EVOTEC SE (-6,08 Prozent auf 3,62 EUR), LPKF Laser Electronics (-2,43 Prozent auf 16,05 EUR), Eckert Ziegler (-1,75 Prozent auf 13,51 EUR) und FRIEDRICH VORWERK (-1,64 Prozent auf 65,80 EUR).

Welche SDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die HelloFresh-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 857 287 Aktien gehandelt. Im SDAX hat die OHB SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 5,121 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Titel im Blick

Die Mutares-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten auf. HAMBORNER REIT lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,70 Prozent.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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17.09.25 LPKF Laser & Electronics Buy Warburg Research
02.05.25 LPKF Laser & Electronics Buy Warburg Research
30.04.25 LPKF Laser & Electronics Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
31.03.25 LPKF Laser & Electronics Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
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Aktien in diesem Artikel

CANCOM SE 22,35 3,71% CANCOM SE
Eckert & Ziegler 13,62 0,67% Eckert & Ziegler
Energiekontor AG 26,90 -10,18% Energiekontor AG
EVOTEC SE 3,46 -2,31% EVOTEC SE
FRIEDRICH VORWERK 66,35 -0,38% FRIEDRICH VORWERK
HAMBORNER REIT 4,35 0,58% HAMBORNER REIT
HelloFresh 3,12 -8,05% HelloFresh
INDUS AG 33,95 4,14% INDUS AG
JOST Werke AG 56,30 0,36% JOST Werke AG
KWS SAAT SE & Co. KGaA 71,40 0,99% KWS SAAT SE & Co. KGaA
LPKF Laser & Electronics AG 14,75 -6,05% LPKF Laser & Electronics AG
Mutares 26,95 0,00% Mutares
OHB SE 258,50 0,39% OHB SE
secunet Security Networks AG 195,20 -0,71% secunet Security Networks AG
Vincorion 22,02 3,77% Vincorion

Indizes in diesem Artikel

SDAX 18 688,20 0,73%

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