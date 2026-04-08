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SDAX-Performance im Blick 08.04.2026 12:26:51

Pluszeichen in Frankfurt: SDAX gibt Gas

Pluszeichen in Frankfurt: SDAX gibt Gas

Der SDAX schnuppert am Mittag Höhenluft.

Um 12:09 Uhr geht es im SDAX im XETRA-Handel um 4,01 Prozent aufwärts auf 17 197,45 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 85,073 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 2,19 Prozent auf 16 895,41 Punkte an der Kurstafel, nach 16 533,73 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SDAX betrug 17 242,88 Punkte, das Tagestief hingegen 16 895,41 Zähler.

SDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht kletterte der SDAX bereits um 2,77 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, wies der SDAX 17 232,69 Punkte auf. Der SDAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 08.01.2026, bei 17 910,24 Punkten. Der SDAX wurde vor einem Jahr, am 08.04.2025, mit 14 351,63 Punkten bewertet.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Minus von 0,912 Prozent zu Buche. Bei 18 480,20 Punkten markierte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 15 733,78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SDAX

Die Top-Aktien im SDAX sind aktuell Hypoport SE (+ 11,56 Prozent auf 80,60 EUR), SAF-HOLLAND SE (+ 8,78 Prozent auf 17,60 EUR), Grand City Properties (+ 8,50 Prozent auf 10,34 EUR), JOST Werke (+ 8,17 Prozent auf 53,60 EUR) und FRIEDRICH VORWERK (+ 8,04 Prozent auf 73,25 EUR). Schwächer notieren im SDAX derweil VERBIO Vereinigte BioEnergie (-13,11 Prozent auf 38,30 EUR), Mutares (-5,61 Prozent auf 26,10 EUR), Südzucker (-4,53 Prozent auf 11,80 EUR), Alzchem Group (-2,74 Prozent auf 174,10 EUR) und Dermapharm (-0,81 Prozent auf 42,75 EUR).

Die teuersten SDAX-Konzerne

Das Handelsvolumen der EVOTEC SE-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 804 440 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die 1&1-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,175 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SDAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,88 zu Buche schlagen. Die Mutares-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,64 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Aktien in diesem Artikel

1&1 AG 24,30 0,83% 1&1 AG
Alzchem Group AG 177,30 -0,34% Alzchem Group AG
Dermapharm Holding SE 42,35 -1,28% Dermapharm Holding SE
EVOTEC SE 4,87 8,08% EVOTEC SE
FRIEDRICH VORWERK 73,80 8,53% FRIEDRICH VORWERK
Grand City Properties S.A. 10,32 9,09% Grand City Properties S.A.
grenke AG 13,24 4,42% grenke AG
Hypoport SE 80,70 11,00% Hypoport SE
JOST Werke AG 53,60 8,06% JOST Werke AG
Mutares 26,40 -5,21% Mutares
SAF-HOLLAND SE 17,66 8,08% SAF-HOLLAND SE
Südzucker AG (Suedzucker AG) 11,76 -4,08% Südzucker AG (Suedzucker AG)
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG 35,66 -18,62% VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

Indizes in diesem Artikel

SDAX 17 270,51 4,46%

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