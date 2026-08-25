LPKF Laser & Electronics Aktie
WKN: 645000 / ISIN: DE0006450000
|Index im Blick
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25.08.2026 15:58:44
Pluszeichen in Frankfurt: SDAX in Grün
Um 15:40 Uhr bewegt sich der SDAX im XETRA-Handel 0,71 Prozent fester bei 18 568,62 Punkten. Insgesamt kommt der SDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 94,317 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 18 525,48 Zählern und damit 0,478 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (18 437,38 Punkte).
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 18 675,96 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 18 493,87 Punkten.
SDAX-Entwicklung im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 18 229,28 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 25.05.2026, lag der SDAX bei 18 871,93 Punkten. Der SDAX wies vor einem Jahr, am 25.08.2025, einen Wert von 17 177,16 Punkten auf.
Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 6,99 Prozent. Bei 19 325,96 Punkten erreichte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 15 733,78 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX
Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich aktuell Energiekontor (+ 4,09 Prozent auf 26,70 EUR), Stabilus SE (+ 3,61 Prozent auf 17,20 EUR), Dermapharm (+ 3,39 Prozent auf 41,15 EUR), tonies (+ 3,21 Prozent auf 11,58 EUR) und LPKF Laser Electronics (+ 3,16 Prozent auf 13,05 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen derweil OHB SE (-2,64 Prozent auf 195,20 EUR), ASTA Energy Solutions (-1,79 Prozent auf 54,80 EUR), secunet Security Networks (-1,70 Prozent auf 173,00 EUR), Südzucker (-1,41 Prozent auf 12,56 EUR) und Vincorion (-1,23 Prozent auf 20,89 EUR).
Die meistgehandelten Aktien im SDAX
Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die EVOTEC SE-Aktie. 761 510 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die OHB SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,589 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert auf.
KGV und Dividende der SDAX-Mitglieder
Unter den SDAX-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 2,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die HAMBORNER REIT-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,72 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
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09:28
|Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX zum Start des Donnerstagshandels im Plus (finanzen.at)
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25.08.26
|Pluszeichen in Frankfurt: SDAX in Grün (finanzen.at)
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25.08.26
|Gewinne in Frankfurt: SDAX steigt (finanzen.at)
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25.08.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX zum Start im Plus (finanzen.at)
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21.08.26
|Börse Frankfurt: SDAX zum Handelsende mit Zuschlägen (finanzen.at)
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20.08.26
|SDAX aktuell: SDAX präsentiert sich zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
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19.08.26
|Gewinne in Frankfurt: SDAX zeigt sich am Mittwochnachmittag fester (finanzen.at)
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19.08.26
|Gewinne in Frankfurt: Das macht der SDAX am Mittag (finanzen.at)
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|30.04.25
|LPKF Laser & Electronics Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|31.03.25
|LPKF Laser & Electronics Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|27.07.26
|LPKF Laser & Electronics Buy
|Warburg Research
|17.09.25
|LPKF Laser & Electronics Buy
|Warburg Research
|02.05.25
|LPKF Laser & Electronics Buy
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|30.04.25
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|31.03.25
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Aktien in diesem Artikel
|ASTA Energy Solutions
|56,20
|3,69%
|Dermapharm Holding SE
|39,90
|0,00%
|Energiekontor AG
|27,25
|1,68%
|EVOTEC SE
|3,37
|0,48%
|HAMBORNER REIT
|4,34
|0,58%
|KWS SAAT SE & Co. KGaA
|77,70
|0,65%
|LPKF Laser & Electronics AG
|13,70
|4,18%
|Mutares
|25,55
|-1,16%
|OHB SE
|189,40
|-2,27%
|secunet Security Networks AG
|176,60
|0,80%
|Stabilus SE
|17,08
|0,47%
|Südzucker AG (Suedzucker AG)
|12,72
|-0,16%
|tonies
|11,50
|0,52%
|Vincorion
|20,92
|0,72%
Indizes in diesem Artikel
|SDAX
|18 730,83
|0,48%