LPKF Laser & Electronics Aktie

LPKF Laser & Electronics für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 645000 / ISIN: DE0006450000

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Index im Blick 25.08.2026 15:58:44

Pluszeichen in Frankfurt: SDAX in Grün

Pluszeichen in Frankfurt: SDAX in Grün

Am Nachmittag wagen sich die Anleger in Frankfurt aus der Reserve.

Um 15:40 Uhr bewegt sich der SDAX im XETRA-Handel 0,71 Prozent fester bei 18 568,62 Punkten. Insgesamt kommt der SDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 94,317 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 18 525,48 Zählern und damit 0,478 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (18 437,38 Punkte).

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 18 675,96 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 18 493,87 Punkten.

SDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 18 229,28 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 25.05.2026, lag der SDAX bei 18 871,93 Punkten. Der SDAX wies vor einem Jahr, am 25.08.2025, einen Wert von 17 177,16 Punkten auf.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 6,99 Prozent. Bei 19 325,96 Punkten erreichte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 15 733,78 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich aktuell Energiekontor (+ 4,09 Prozent auf 26,70 EUR), Stabilus SE (+ 3,61 Prozent auf 17,20 EUR), Dermapharm (+ 3,39 Prozent auf 41,15 EUR), tonies (+ 3,21 Prozent auf 11,58 EUR) und LPKF Laser Electronics (+ 3,16 Prozent auf 13,05 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen derweil OHB SE (-2,64 Prozent auf 195,20 EUR), ASTA Energy Solutions (-1,79 Prozent auf 54,80 EUR), secunet Security Networks (-1,70 Prozent auf 173,00 EUR), Südzucker (-1,41 Prozent auf 12,56 EUR) und Vincorion (-1,23 Prozent auf 20,89 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im SDAX

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die EVOTEC SE-Aktie. 761 510 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die OHB SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,589 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der SDAX-Mitglieder

Unter den SDAX-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 2,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die HAMBORNER REIT-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,72 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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30.04.25 LPKF Laser & Electronics Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
31.03.25 LPKF Laser & Electronics Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
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Aktien in diesem Artikel

ASTA Energy Solutions 56,20 3,69% ASTA Energy Solutions
Dermapharm Holding SE 39,90 0,00% Dermapharm Holding SE
Energiekontor AG 27,25 1,68% Energiekontor AG
EVOTEC SE 3,37 0,48% EVOTEC SE
HAMBORNER REIT 4,34 0,58% HAMBORNER REIT
KWS SAAT SE & Co. KGaA 77,70 0,65% KWS SAAT SE & Co. KGaA
LPKF Laser & Electronics AG 13,70 4,18% LPKF Laser & Electronics AG
Mutares 25,55 -1,16% Mutares
OHB SE 189,40 -2,27% OHB SE
secunet Security Networks AG 176,60 0,80% secunet Security Networks AG
Stabilus SE 17,08 0,47% Stabilus SE
Südzucker AG (Suedzucker AG) 12,72 -0,16% Südzucker AG (Suedzucker AG)
tonies 11,50 0,52% tonies
Vincorion 20,92 0,72% Vincorion

Indizes in diesem Artikel

SDAX 18 730,83 0,48%

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