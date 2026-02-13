Pluszeichen in Frankfurt: SDAX klettert letztendlich

Der SDAX gewann zum Handelsschluss an Wert.

Am Freitag ging es im SDAX via XETRA letztendlich um 0,86 Prozent auf 17 835,89 Punkte aufwärts. Der Börsenwert der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 96,460 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,089 Prozent auf 17 699,09 Punkte an der Kurstafel, nach 17 683,41 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 17 615,00 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 17 861,00 Einheiten.

SDAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn gab der SDAX bereits um 0,831 Prozent nach. Der SDAX lag noch vor einem Monat, am 13.01.2026, bei 18 201,85 Punkten. Der SDAX stand noch vor drei Monaten, am 13.11.2025, bei 16 209,14 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.02.2025, verzeichnete der SDAX einen Wert von 14 794,69 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 2,77 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 18 480,20 Punkten. Bei 17 174,39 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Die Top-Aktien im SDAX sind aktuell PVA TePla (+ 7,41 Prozent auf 24,34 EUR), EVOTEC SE (+ 6,18 Prozent auf 6,19 EUR), FRIEDRICH VORWERK (+ 4,81 Prozent auf 87,20 EUR), Gerresheimer (+ 4,52 Prozent auf 19,89 EUR) und Drägerwerk (+ 3,93 Prozent auf 90,00 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen derweil pbb (-10,32 Prozent auf 3,63 EUR), INDUS (-1,76 Prozent auf 30,70 EUR), Wüstenrot Württembergische (-1,65 Prozent auf 15,52 EUR), 1&1 (-1,61 Prozent auf 24,45 EUR) und KSB SE (-1,35 Prozent auf 1 095,00 EUR).

Welche SDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die pbb-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 3 677 414 Aktien gehandelt. Mit 10,176 Mrd. Euro weist die Schaeffler-Aktie im SDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SDAX-Werte im Blick

Die Mutares-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten. Unter den Aktien im Index zeigt die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,04 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at