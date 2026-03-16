BVB Aktie
WKN: 549309 / ISIN: DE0005493092
|XETRA-Handel im Blick
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16.03.2026 09:29:14
Pluszeichen in Frankfurt: SDAX legt zum Start des Montagshandels zu
Um 09:12 Uhr bewegt sich der SDAX im XETRA-Handel 0,46 Prozent fester bei 16 862,55 Punkten. Die SDAX-Mitglieder sind damit 82,782 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,312 Prozent auf 16 837,22 Punkte an der Kurstafel, nach 16 784,93 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 16 825,78 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 16 866,08 Punkten verzeichnete.
SDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn
Vor einem Monat, am 16.02.2026, lag der SDAX noch bei 17 797,63 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.12.2025, betrug der SDAX-Kurs 16 720,30 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.03.2025, erreichte der SDAX einen Stand von 15 716,58 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 sank der Index bereits um 2,84 Prozent. In diesem Jahr erreichte der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 18 480,20 Punkten. Bei 16 671,12 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Tops und Flops aktuell
Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich derzeit Hypoport SE (+ 4,64 Prozent auf 83,50 EUR), Siltronic (+ 3,60 Prozent auf 60,45 EUR), PVA TePla (+ 2,11 Prozent auf 27,04 EUR), Deutsche Euroshop (+ 1,93 Prozent auf 20,10 EUR) und HelloFresh (+ 1,87 Prozent auf 4,91 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind hingegen ATOSS Software (-1,66 Prozent auf 82,70 EUR), Kontron (-1,65 Prozent auf 21,46 EUR), grenke (-1,21 Prozent auf 13,10 EUR), SFC Energy (-1,07 Prozent auf 14,74 EUR) und BVB (Borussia Dortmund) (-0,98 Prozent auf 3,03 EUR).
SDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Im SDAX ist die pbb-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 120 764 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,020 Mrd. Euro weist die 1&1-Aktie im SDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Diese Dividenden zahlen die SDAX-Mitglieder
Unter den SDAX-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 4,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Mutares-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,40 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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