1&1 Aktie
WKN: 554550 / ISIN: DE0005545503
|SDAX aktuell
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25.05.2026 17:58:01
Pluszeichen in Frankfurt: SDAX letztendlich fester
Am Montag gewann der SDAX via XETRA zum Handelsende 0,91 Prozent auf 18 907,03 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 92,425 Mrd. Euro. In den Montagshandel ging der SDAX 0,906 Prozent stärker bei 18 906,77 Punkten, nach 18 736,95 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 18 931,18 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 18 832,41 Punkten verzeichnete.
SDAX auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.04.2026, wurde der SDAX mit 17 727,33 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 25.02.2026, verzeichnete der SDAX einen Wert von 17 958,54 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 23.05.2025, bei 16 284,25 Punkten.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 8,94 Prozent. 18 931,18 Punkte markierten den Höchststand des SDAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief liegt hingegen bei 15 733,78 Zählern.
Heutige Tops und Flops im SDAX
Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich derzeit Verve Group (+ 9,11 Prozent auf 1,58 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (+ 6,00 Prozent auf 1,43 EUR), KSB SE (+ 5,31 Prozent auf 833,00 EUR), Hypoport SE (+ 4,43 Prozent auf 82,50 EUR) und SAF-HOLLAND SE (+ 3,25 Prozent auf 19,72 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind hingegen EVOTEC SE (-3,73 Prozent auf 5,04 EUR), 1&1 (-2,59 Prozent auf 22,60 EUR), pbb (-1,48 Prozent auf 3,46 EUR), Dermapharm (-1,42 Prozent auf 48,70 EUR) und KWS SAAT SE (-1,37 Prozent auf 72,20 EUR).
Diese SDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie aufweisen. 927 507 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX hat die 1&1-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4,095 Mrd. Euro den größten Anteil.
Diese Dividenden zahlen die SDAX-Werte
Im SDAX verzeichnet die Mutares-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,80 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.
Redaktion finanzen.at
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