Pluszeichen in Frankfurt: SDAX letztendlich im Plus

Am Mittwoch ging es im SDAX via XETRA zum Handelsschluss um 0,37 Prozent auf 17 956,37 Punkte nach oben. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 94,650 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 17 882,50 Zählern und damit 0,047 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (17 890,98 Punkte).

Der SDAX erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 17 841,42 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 17 996,45 Punkten lag.

So entwickelt sich der SDAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SDAX bislang ein Plus von 0,018 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, erreichte der SDAX einen Wert von 18 302,82 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.11.2025, wies der SDAX 16 159,14 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 25.02.2025, wies der SDAX 14 930,62 Punkte auf.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 3,46 Prozent zu. Bei 18 480,20 Punkten erreichte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 17 174,39 Punkten verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich aktuell VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 10,13 Prozent auf 27,62 EUR), Verve Group (+ 7,19 Prozent auf 1,31 EUR), SFC Energy (+ 6,95 Prozent auf 15,08 EUR), HAMBORNER REIT (+ 5,11 Prozent auf 4,63 EUR) und PVA TePla (+ 4,23 Prozent auf 26,60 EUR). Die Verlierer im SDAX sind derweil Nagarro SE (-9,63 Prozent auf 51,60 EUR), Ottobock (-3,18 Prozent auf 54,75 EUR), Douglas (-2,59 Prozent auf 11,30 EUR), ProSiebenSat1 Media SE (-2,25 Prozent auf 4,60 EUR) und Drägerwerk (-2,07 Prozent auf 89,70 EUR).

SDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Schaeffler-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 853 231 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Schaeffler mit 9,921 Mrd. Euro im SDAX den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Aktien im Blick

Unter den SDAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 4,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Mutares-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,00 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

