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SDAX im Blick 03.09.2026 15:58:52

Pluszeichen in Frankfurt: SDAX mit grünem Vorzeichen

Pluszeichen in Frankfurt: SDAX mit grünem Vorzeichen

Der SDAX verbucht am vierten Tag der Woche Zuwächse.

Der SDAX tendiert im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 0,88 Prozent stärker bei 18 621,97 Punkten. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 94,437 Mrd. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,144 Prozent auf 18 485,50 Punkte an der Kurstafel, nach 18 458,97 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SDAX bei 18 636,50 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 18 445,90 Punkten.

SDAX-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den SDAX bereits um 1,79 Prozent abwärts. Der SDAX lag vor einem Monat, am 03.08.2026, bei 18 524,47 Punkten. Der SDAX stand vor drei Monaten, am 03.06.2026, bei 18 769,86 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.09.2025, wies der SDAX einen Wert von 16 466,86 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 7,30 Prozent. Aktuell liegt der SDAX bei einem Jahreshoch von 19 325,96 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 15 733,78 Zähler.

Die Tops und Flops im SDAX

Zu den Top-Aktien im SDAX zählen derzeit GFT SE (+ 5,24 Prozent auf 26,10 EUR), Energiekontor (+ 4,41 Prozent auf 24,85 EUR), TeamViewer (+ 4,08 Prozent auf 7,02 EUR), OHB SE (+ 3,48 Prozent auf 184,20 EUR) und JOST Werke (+ 2,66 Prozent auf 61,70 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen hingegen STO SE (-2,91 Prozent auf 100,00 EUR), Deutsche Euroshop (-1,75 Prozent auf 17,96 EUR), PVA TePla (-1,67 Prozent auf 29,44 EUR), PATRIZIA SE (-1,66 Prozent auf 7,09 EUR) und Adtran Networks SE (-1,31 Prozent auf 22,60 EUR).

SDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der tonies-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 384 796 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die 1&1-Aktie dominiert den SDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4,141 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Werte

Die Mutares-Aktie hat mit 2,20 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX inne. In puncto Dividendenrendite ist die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,97 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Aktien in diesem Artikel

1&1 AG 23,35 0,43% 1&1 AG
Adtran Networks SE 22,40 -1,75% Adtran Networks SE
Deutsche Euroshop AG 17,94 -1,21% Deutsche Euroshop AG
Energiekontor AG 24,60 2,29% Energiekontor AG
GFT SE 26,55 7,49% GFT SE
JOST Werke AG 61,50 1,99% JOST Werke AG
KWS SAAT SE & Co. KGaA 76,50 -1,16% KWS SAAT SE & Co. KGaA
Mutares 25,30 1,00% Mutares
OHB SE 186,80 4,83% OHB SE
PATRIZIA SE 7,06 -2,35% PATRIZIA SE
PVA TePla AG 29,54 -1,60% PVA TePla AG
STO SE & Co. KGaA 101,00 -1,37% STO SE & Co. KGaA
TeamViewer 6,95 2,74% TeamViewer
tonies 11,36 -1,73% tonies

Indizes in diesem Artikel

SDAX 18 597,03 0,75%

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Der heimische Markt präsentierte sich am Donnerstag mit Gewinnen. Der deutsche Leitindex legte ebenfalls zu. An der Wall Street wurden Gewinne gemacht. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.
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