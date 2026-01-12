Pluszeichen in Frankfurt: SDAX mittags mit Zuschlägen

Kaum bewegt zeigt sich der SDAX heute.

Am Montag steigt der SDAX um 12:10 Uhr via XETRA um 0,08 Prozent auf 18 133,36 Punkte. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 96,312 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,082 Prozent auf 18 133,46 Punkte an der Kurstafel, nach 18 118,57 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 18 091,62 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 18 161,96 Einheiten.

So bewegt sich der SDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 12.12.2025, wies der SDAX 16 863,34 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, wurde der SDAX mit 17 124,72 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 10.01.2025, einen Stand von 13 788,43 Punkten.

SDAX-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen derzeit DEUTZ (+ 4,16 Prozent auf 10,39 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 3,05 Prozent auf 47,94 EUR), Siltronic (+ 2,91) Prozent auf 53,05 EUR), Alzchem Group (+ 1,68 Prozent auf 169,40 EUR) und EVOTEC SE (+ 1,62 Prozent auf 6,39 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen hingegen grenke (-2,00 Prozent auf 15,66 EUR), Nagarro SE (-1,83 Prozent auf 69,75 EUR), HelloFresh (-1,73 Prozent auf 5,69 EUR), Springer Nature (-1,41 Prozent auf 18,22 EUR) und pbb (-1,40 Prozent auf 4,37 EUR).

Die teuersten SDAX-Unternehmen

Im SDAX sticht die DEUTZ-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 682 212 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Schaeffler-Aktie weist im SDAX mit 8,646 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SDAX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,55 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index präsentiert die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,96 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at