Pluszeichen in Frankfurt: SDAX notiert zum Start im Plus

Am Mittwoch springt der SDAX um 09:11 Uhr via XETRA um 0,66 Prozent auf 17 798,75 Punkte an. Der Börsenwert der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 88,288 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,118 Prozent auf 17 703,18 Punkte an der Kurstafel, nach 17 682,27 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 17 703,18 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 17 802,60 Zählern.

So entwickelt sich der SDAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht kletterte der SDAX bereits um 3,98 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, lag der SDAX bei 16 784,93 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.01.2026, wurde der SDAX auf 18 336,93 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 15.04.2025, wies der SDAX einen Wert von 15 201,94 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2,55 Prozent nach oben. Der SDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 480,20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15 733,78 Punkten registriert.

Heutige Tops und Flops im SDAX

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich aktuell Heidelberger Druckmaschinen (+ 18,62 Prozent auf 1,94 EUR), Hypoport SE (+ 9,16 Prozent auf 88,75 EUR), init innovation in traffic systems SE (+ 3,42 Prozent auf 43,85 EUR), Shelly (+ 3,38 Prozent auf 55,00 EUR) und TeamViewer (+ 1,68 Prozent auf 4,47 EUR). Schwächer notieren im SDAX derweil tonies (-3,02 Prozent auf 10,26 EUR), Klöckner (-0,65 Prozent auf 12,30 EUR), SAF-HOLLAND SE (-0,54 Prozent auf 18,34 EUR), PNE (-0,35 Prozent auf 8,43 EUR) und SMA Solar (-0,32 Prozent auf 49,14 EUR).

SDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im SDAX weist die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 342 516 Aktien gehandelt. Mit 4,263 Mrd. Euro macht die 1&1-Aktie im SDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Titel im Fokus

Die Mutares-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,64 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten. Unter den Aktien im Index präsentiert die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,61 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at