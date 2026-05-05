secunet Security Networks Aktie
WKN: 727650 / ISIN: DE0007276503
|XETRA-Handel im Fokus
|
05.05.2026 15:59:03
Pluszeichen in Frankfurt: SDAX präsentiert sich am Dienstagnachmittag fester
Am Dienstag verbucht der SDAX um 15:41 Uhr via XETRA Gewinne in Höhe von 0,54 Prozent auf 18 106,56 Punkte. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 90,055 Mrd. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,126 Prozent auf 18 031,37 Punkte an der Kurstafel, nach 18 008,68 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 18 213,47 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 031,37 Zählern.
SDAX-Jahreshoch und -Jahrestief
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, einen Wert von 16 724,07 Punkten auf. Der SDAX wurde vor drei Monaten, am 05.02.2026, mit 17 878,47 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.05.2025, bewegte sich der SDAX bei 16 124,86 Punkten.
Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 4,33 Prozent zu Buche. Bei 18 480,20 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SDAX. 15 733,78 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops im SDAX
Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich aktuell SMA Solar (+ 11,20 Prozent auf 60,05 EUR), secunet Security Networks (+ 6,76 Prozent auf 192,60 EUR), INDUS (+ 4,14 Prozent auf 31,45 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 4,05 Prozent auf 41,10 EUR) und NORMA Group SE (+ 2,83 Prozent auf 15,28 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich derweil Verve Group (-10,22 Prozent auf 1,45 EUR), KSB SE (-7,63 Prozent auf 896,00 EUR), Hypoport SE (-3,97 Prozent auf 78,70 EUR), Carl Zeiss Meditec (-3,47 Prozent auf 26,14 EUR) und HelloFresh (-3,02 Prozent auf 4,47 EUR).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SDAX auf
Im SDAX weist die Verve Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 012 464 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SDAX macht die 1&1-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 3,980 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentalkennzahlen der SDAX-Werte im Blick
In diesem Jahr hat die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,25 Prozent bei der Mutares-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu secunet Security Networks AG
|
05.05.26
|Freundlicher Handel: SDAX notiert zum Ende des Dienstagshandels im Plus (finanzen.at)
|
05.05.26
|Pluszeichen in Frankfurt: SDAX präsentiert sich am Dienstagnachmittag fester (finanzen.at)
|
05.05.26
|AKTIE IM FOKUS: Secunet legen deutlich zu - MWB Research lobt Auftragseingang (dpa-AFX)
|
05.05.26
|XETRA-Handel: SDAX notiert im Plus (finanzen.at)
|
05.05.26
|ROUNDUP: Secunet startet mit Auftragsboom ins Jahr - Kurssprung (dpa-AFX)
|
05.05.26
|Handel in Frankfurt: SDAX zum Start im Aufwind (finanzen.at)
|
05.05.26
|EQS-News: secunet Security NetworksAG continues its growth trajectory in Q12026 – Order intake almost doubles (EQS Group)
|
05.05.26
|EQS-News: secunet Security Networks AG setzt Wachstumskurs im 1. Quartal 2026 fort – Auftragseingang fast verdoppelt (EQS Group)