Pluszeichen in Frankfurt: SDAX präsentiert sich zum Ende des Dienstagshandels fester

Heute zeigten sich die Börsianer in Frankfurt zuversichtlich.

Der SDAX tendierte im XETRA-Handel zum Handelsende um 0,77 Prozent stärker bei 18 667,27 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 88,928 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,224 Prozent stärker bei 18 566,04 Punkten in den Dienstagshandel, nach 18 524,47 Punkten am Vortag.

Bei 18 678,84 Einheiten erreichte der SDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 18 549,00 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der SDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, wies der SDAX einen Wert von 18 539,82 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 04.05.2026, erreichte der SDAX einen Stand von 18 008,68 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.08.2025, wies der SDAX einen Wert von 17 083,71 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 7,56 Prozent nach oben. Das SDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 19 325,96 Punkten. Bei 15 733,78 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind aktuell Stabilus SE (+ 6,93 Prozent auf 16,04 EUR), LPKF Laser Electronics (+ 6,92 Prozent auf 15,45 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 6,50 Prozent auf 29,18 EUR), Vincorion (+ 5,40 Prozent auf 19,33 EUR) und ASTA Energy Solutions (+ 4,85 Prozent auf 56,20 EUR). Schwächer notieren im SDAX hingegen Kontron (-3,10 Prozent auf 20,60 EUR), Carl Zeiss Meditec (-2,58 Prozent auf 30,96 EUR), HelloFresh (-2,33 Prozent auf 3,39 EUR), 1&1 (-2,05 Prozent auf 19,10 EUR) und HAMBORNER REIT (-1,82 Prozent auf 4,31 EUR).

Diese SDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im SDAX ist die HelloFresh-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 1 216 326 Aktien gehandelt. Die Springer Nature-Aktie nimmt im SDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 3,679 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

SDAX-Fundamentaldaten im Fokus

Die Mutares-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten. Im Index bietet die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,58 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at