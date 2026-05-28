Pluszeichen in Frankfurt: SDAX schlussendlich in der Gewinnzone

Zum Handelsschluss wagten sich die Anleger in Frankfurt aus der Reserve.

Am Donnerstag erhöhte sich der SDAX via XETRA zum Handelsende um 0,89 Prozent auf 19 097,46 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 92,453 Mrd. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,154 Prozent auf 18 900,19 Punkte an der Kurstafel, nach 18 929,43 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 18 900,19 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 19 143,16 Punkten verzeichnete.

SDAX-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den SDAX bereits um 1,01 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 28.04.2026, wies der SDAX einen Stand von 17 590,61 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, bei 18 194,96 Punkten. Der SDAX wies vor einem Jahr, am 28.05.2025, einen Wert von 16 674,33 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 10,04 Prozent nach oben. Bei 19 143,16 Punkten verzeichnete der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 15 733,78 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SDAX aktuell

Die Top-Aktien im SDAX sind aktuell Alzchem Group (+ 6,78 Prozent auf 188,90 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (+ 4,81 Prozent auf 1,53 EUR), Verve Group (+ 4,10 Prozent auf 1,70 EUR), Drägerwerk (+ 3,57 Prozent auf 92,80 EUR) und SCHOTT Pharma (+ 2,98 Prozent auf 17,98 EUR). Unter Druck stehen im SDAX derweil Ottobock (-2,96 Prozent auf 52,50 EUR), ProSiebenSat1 Media SE (-2,10 Prozent auf 3,91 EUR), Elmos Semiconductor (-1,96 Prozent auf 180,40 EUR), SFC Energy (-1,85 Prozent auf 23,85 EUR) und KWS SAAT SE (-1,80 Prozent auf 71,10 EUR).

SDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im SDAX sticht die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2 516 409 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die 1&1-Aktie nimmt im SDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4,025 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

SDAX-Fundamentaldaten im Blick

Die Mutares-Aktie hat mit 2,91 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX inne. Die Mutares-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,51 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at