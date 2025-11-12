Pluszeichen in Frankfurt: SDAX schlussendlich mit Zuschlägen

Letztendlich tendierte der SDAX im XETRA-Handel 1,43 Prozent fester bei 16 174,85 Punkten. Damit kommen die im SDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 80,241 Mrd. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,298 Prozent auf 15 994,32 Punkte an der Kurstafel, nach 15 946,82 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 16 239,33 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 15 993,41 Punkten lag.

SDAX-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht gewann der SDAX bereits um 1,34 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, erreichte der SDAX einen Wert von 17 124,72 Punkten. Der SDAX wurde vor drei Monaten, am 12.08.2025, mit 17 149,49 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 12.11.2024, verzeichnete der SDAX einen Wert von 13 248,48 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 16,47 Prozent zu. Bei 18 206,72 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Bei 13 183,63 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SDAX

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen derzeit Medios (+ 17,35 Prozent auf 14,88 EUR), INDUS (+ 14,55 Prozent auf 24,80 EUR), JENOPTIK (+ 13,12 Prozent auf 21,04 EUR), secunet Security Networks (+ 6,26 Prozent auf 180,00 EUR) und EVOTEC SE (+ 5,37 Prozent auf 5,38 EUR). Unter Druck stehen im SDAX derweil PVA TePla (-5,75 Prozent auf 21,64 EUR), Springer Nature (-4,09 Prozent auf 21,10 EUR), PNE (-2,51 Prozent auf 10,08 EUR), Hypoport SE (-2,43 Prozent auf 112,60 EUR) und MBB SE (-2,07 Prozent auf 188,80 EUR).

Diese SDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im SDAX sticht die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 383 359 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SDAX macht die Schaeffler-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 6,472 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Titel

Die Mutares-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,93 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten. Die Mutares-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit 10,29 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at