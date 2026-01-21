Energiekontor Aktie

WKN: 531350 / ISIN: DE0005313506

SDAX im Fokus 21.01.2026 17:58:53

Pluszeichen in Frankfurt: SDAX schlussendlich mit Zuschlägen

Pluszeichen in Frankfurt: SDAX schlussendlich mit Zuschlägen

Der SDAX befand sich zum Handelsende im Aufwind.

Am Mittwoch notierte der SDAX via XETRA letztendlich 0,60 Prozent stärker bei 17 738,85 Punkten. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 96,097 Mrd. Euro. In den Mittwochshandel ging der SDAX 0,207 Prozent höher bei 17 668,88 Punkten, nach 17 632,41 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 17 436,53 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 17 748,57 Punkten.

SDAX-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der SDAX bislang Verluste von 1,73 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, lag der SDAX bei 16 732,54 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 21.10.2025, stand der SDAX bei 17 155,74 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.01.2025, wies der SDAX einen Wert von 14 145,76 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,21 Prozent nach oben. Der SDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 392,27 Punkten. Bei 17 174,39 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

SDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich aktuell FRIEDRICH VORWERK (+ 8,44 Prozent auf 84,80 EUR), NORMA Group SE (+ 5,31 Prozent auf 14,68 EUR), Energiekontor (+ 4,56 Prozent auf 36,65 EUR), Siltronic (+ 3,34 Prozent auf 52,60 EUR) und Salzgitter (+ 3,00 Prozent auf 48,02 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen hingegen Alzchem Group (-4,93 Prozent auf 158,00 EUR), Verve Group (-3,68 Prozent auf 1,78 EUR), Stabilus SE (-2,66 Prozent auf 18,30 EUR), Springer Nature (-2,12 Prozent auf 17,56 EUR) und adesso SE (-1,78 Prozent auf 83,00 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im SDAX den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Klöckner-Aktie. 1 592 318 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Schaeffler-Aktie nimmt im SDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 9,789 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Werte im Blick

Im SDAX verzeichnet die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index zeigt die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,20 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Aktien in diesem Artikel

adesso SE 84,50 -1,05% adesso SE
Alzchem Group AG 156,20 1,30% Alzchem Group AG
Energiekontor AG 37,55 2,32% Energiekontor AG
FRIEDRICH VORWERK 88,40 0,34% FRIEDRICH VORWERK
HAMBORNER REIT 4,57 -0,33% HAMBORNER REIT
Klöckner & Co (KlöCo) 11,02 0,18% Klöckner & Co (KlöCo)
Mutares 33,10 -0,60% Mutares
NORMA Group SE 15,40 -0,39% NORMA Group SE
Salzgitter 48,94 -0,61% Salzgitter
Schaeffler AG 11,66 7,56% Schaeffler AG
SCHOTT Pharma 14,94 -0,40% SCHOTT Pharma
Siltronic AG 53,70 -0,56% Siltronic AG
Springer Nature 17,96 0,11% Springer Nature
Stabilus SE 18,74 -1,37% Stabilus SE
Verve Group 1,85 -0,27% Verve Group

Indizes in diesem Artikel

SDAX 18 239,24 -0,58%

