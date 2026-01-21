Pluszeichen in Frankfurt: SDAX schlussendlich mit Zuschlägen

Am Mittwoch notierte der SDAX via XETRA letztendlich 0,60 Prozent stärker bei 17 738,85 Punkten. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 96,097 Mrd. Euro. In den Mittwochshandel ging der SDAX 0,207 Prozent höher bei 17 668,88 Punkten, nach 17 632,41 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 17 436,53 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 17 748,57 Punkten.

SDAX-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der SDAX bislang Verluste von 1,73 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, lag der SDAX bei 16 732,54 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 21.10.2025, stand der SDAX bei 17 155,74 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.01.2025, wies der SDAX einen Wert von 14 145,76 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,21 Prozent nach oben. Der SDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 392,27 Punkten. Bei 17 174,39 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

SDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich aktuell FRIEDRICH VORWERK (+ 8,44 Prozent auf 84,80 EUR), NORMA Group SE (+ 5,31 Prozent auf 14,68 EUR), Energiekontor (+ 4,56 Prozent auf 36,65 EUR), Siltronic (+ 3,34 Prozent auf 52,60 EUR) und Salzgitter (+ 3,00 Prozent auf 48,02 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen hingegen Alzchem Group (-4,93 Prozent auf 158,00 EUR), Verve Group (-3,68 Prozent auf 1,78 EUR), Stabilus SE (-2,66 Prozent auf 18,30 EUR), Springer Nature (-2,12 Prozent auf 17,56 EUR) und adesso SE (-1,78 Prozent auf 83,00 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im SDAX den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Klöckner-Aktie. 1 592 318 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Schaeffler-Aktie nimmt im SDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 9,789 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Werte im Blick

Im SDAX verzeichnet die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index zeigt die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,20 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

