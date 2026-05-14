Pluszeichen in Frankfurt: SDAX schlussendlich stärker

Am Donnerstag ging es im SDAX via XETRA zum Handelsschluss um 1,94 Prozent auf 18 575,22 Punkte aufwärts. Die Marktkapitalisierung der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 90,118 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0,614 Prozent fester bei 18 333,04 Punkten, nach 18 221,16 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 18 299,03 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 18 591,53 Punkten lag.

SDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verlor der SDAX bereits um 0,257 Prozent. Der SDAX verzeichnete vor einem Monat, am 14.04.2026, den Wert von 17 682,27 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, den Stand von 17 840,08 Punkten. Der SDAX wies vor einem Jahr, am 14.05.2025, einen Stand von 16 627,64 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 7,03 Prozent. Bei 18 717,19 Punkten schaffte es der SDAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15 733,78 Zählern registriert.

Tops und Flops im SDAX aktuell

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind derzeit SMA Solar (+ 15,85 Prozent auf 64,70 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 7,77 Prozent auf 41,60 EUR), Dermapharm (+ 7,68 Prozent auf 50,50 EUR), NORMA Group SE (+ 7,08 Prozent auf 18,14 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 7,01 Prozent auf 93,90 EUR). Unter Druck stehen im SDAX derweil Wüstenrot Württembergische (-5,37 Prozent auf 14,10 EUR), FRIEDRICH VORWERK (-3,80 Prozent auf 70,90 EUR), MBB SE (-3,61 Prozent auf 192,40 EUR), Douglas (-2,46 Prozent auf 8,71 EUR) und Dürr (-2,32 Prozent auf 21,05 EUR).

Die meistgehandelten SDAX-Aktien

Aktuell weist die EVOTEC SE-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. 869 582 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Ottobock-Aktie nimmt im SDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 3,980 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Werte im Blick

Die Mutares-Aktie präsentiert mit 2,73 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Im Index bietet die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,99 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at