Pluszeichen in Frankfurt: SDAX verbucht letztendlich Zuschläge

Zum Handelsschluss bewegte sich der SDAX im XETRA-Handel 1,32 Prozent höher bei 18 495,02 Punkten. Der Wert der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 91,305 Mrd. Euro. In den Mittwochshandel ging der SDAX 0,200 Prozent höher bei 18 290,60 Punkten, nach 18 254,13 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SDAX bei 18 597,48 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 18 219,73 Punkten.

So entwickelt sich der SDAX im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der SDAX bislang Gewinne von 1,42 Prozent. Vor einem Monat, am 20.04.2026, wies der SDAX einen Wert von 18 078,12 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 20.02.2026, wies der SDAX einen Wert von 18 023,92 Punkten auf. Der SDAX wurde vor einem Jahr, am 20.05.2025, mit 16 753,14 Punkten bewertet.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 6,56 Prozent zu Buche. Aktuell liegt der SDAX bei einem Jahreshoch von 18 717,19 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 15 733,78 Punkten.

SDAX-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Aktien im SDAX sind aktuell Elmos Semiconductor (+ 5,26 Prozent auf 184,00 EUR), Siltronic (+ 5,26 Prozent auf 89,00 EUR), Drägerwerk (+ 5,14 Prozent auf 92,10 EUR), Vossloh (+ 4,91 Prozent auf 70,50 EUR) und pbb (+ 4,29 Prozent auf 3,50 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen hingegen Springer Nature (-4,00 Prozent auf 19,68 EUR), Alzchem Group (-2,23 Prozent auf 162,10 EUR), ATOSS Software (-1,47 Prozent auf 80,30 EUR), tonies (-1,15 Prozent auf 10,36 EUR) und HAMBORNER REIT (-0,78 Prozent auf 5,07 EUR) unter Druck.

SDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. 1 352 790 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SDAX macht die 1&1-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 4,060 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Titel

2026 verzeichnet die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Die Mutares-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,87 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at