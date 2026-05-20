1&1 Aktie

1&1 für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 554550 / ISIN: DE0005545503

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Marktbericht 20.05.2026 17:58:51

Pluszeichen in Frankfurt: SDAX verbucht letztendlich Zuschläge

Pluszeichen in Frankfurt: SDAX verbucht letztendlich Zuschläge

Der SDAX befand sich schlussendlich im Aufwärtstrend.

Zum Handelsschluss bewegte sich der SDAX im XETRA-Handel 1,32 Prozent höher bei 18 495,02 Punkten. Der Wert der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 91,305 Mrd. Euro. In den Mittwochshandel ging der SDAX 0,200 Prozent höher bei 18 290,60 Punkten, nach 18 254,13 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SDAX bei 18 597,48 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 18 219,73 Punkten.

So entwickelt sich der SDAX im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der SDAX bislang Gewinne von 1,42 Prozent. Vor einem Monat, am 20.04.2026, wies der SDAX einen Wert von 18 078,12 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 20.02.2026, wies der SDAX einen Wert von 18 023,92 Punkten auf. Der SDAX wurde vor einem Jahr, am 20.05.2025, mit 16 753,14 Punkten bewertet.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 6,56 Prozent zu Buche. Aktuell liegt der SDAX bei einem Jahreshoch von 18 717,19 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 15 733,78 Punkten.

SDAX-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Aktien im SDAX sind aktuell Elmos Semiconductor (+ 5,26 Prozent auf 184,00 EUR), Siltronic (+ 5,26 Prozent auf 89,00 EUR), Drägerwerk (+ 5,14 Prozent auf 92,10 EUR), Vossloh (+ 4,91 Prozent auf 70,50 EUR) und pbb (+ 4,29 Prozent auf 3,50 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen hingegen Springer Nature (-4,00 Prozent auf 19,68 EUR), Alzchem Group (-2,23 Prozent auf 162,10 EUR), ATOSS Software (-1,47 Prozent auf 80,30 EUR), tonies (-1,15 Prozent auf 10,36 EUR) und HAMBORNER REIT (-0,78 Prozent auf 5,07 EUR) unter Druck.

SDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. 1 352 790 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SDAX macht die 1&1-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 4,060 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Titel

2026 verzeichnet die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Die Mutares-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,87 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Analysen zu SDAX-Aktien
Zum SDAX-Chart
Marktkapitalisierungen im Überblick

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Nachrichten zu 1&1 AG

mehr Nachrichten

Analysen zu 1&1 AG

mehr Analysen
14.05.26 1&1 Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.05.26 1&1 Buy Deutsche Bank AG
13.05.26 1&1 Neutral UBS AG
12.05.26 1&1 Equal Weight Barclays Capital
07.04.26 1&1 Equal Weight Barclays Capital
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

1&1 AG 22,55 0,67% 1&1 AG
Alzchem Group AG 164,70 1,54% Alzchem Group AG
ATOSS Software AG 80,80 0,12% ATOSS Software AG
Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz. 93,00 1,75% Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
Elmos Semiconductor 183,40 0,33% Elmos Semiconductor
HAMBORNER REIT 5,09 0,20% HAMBORNER REIT
Heidelberger Druckmaschinen AG 1,39 0,43% Heidelberger Druckmaschinen AG
Mutares 27,10 0,93% Mutares
pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank) 3,58 3,46% pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank)
SFC Energy AG 22,60 1,12% SFC Energy AG
Siltronic AG 88,70 -0,34% Siltronic AG
Springer Nature 20,05 2,19% Springer Nature
tonies 10,36 -0,77% tonies
Vossloh AG 70,90 0,71% Vossloh AG

Indizes in diesem Artikel

SDAX 18 632,67 0,62%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11:33 Apple, NVIDIA, Microsoft & Co.: Die US-Aktien der Deutschen Bank im 1. Quartal 2026
20.05.26 Depot von George Soros im 1. Quartal 2026: Starinvestor steigt bei NVIDIA ein und setzt auf den KI-Boom
19.05.26 Berkshire-Depot post Buffet: Alphabet-Aktie rückt bei Greg Abel ins Zentrum
17.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 20
17.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 20: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX fester -- DAX in Grün -- Chinas Börsen kaum verändert - Nikkei klettert kräftig
Der heimische Aktienmarkt notiert am Donnerstag fester. Der deutsche Leitindex legt etwas zu. Die Börsen in Asien finden am Donnerstag keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen