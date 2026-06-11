Pluszeichen in Frankfurt: SDAX zeigt sich zum Handelsende fester

Letztendlich tendierte der SDAX im XETRA-Handel 0,87 Prozent stärker bei 18 020,02 Punkten. An der Börse sind die im SDAX enthaltenen Werte damit 88,364 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,123 Prozent auf 17 886,42 Punkte an der Kurstafel, nach 17 864,36 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 18 125,29 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 17 878,69 Punkten lag.

So entwickelt sich der SDAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verlor der SDAX bereits um 1,31 Prozent. Der SDAX lag noch vor einem Monat, am 11.05.2026, bei 18 556,07 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.03.2026, lag der SDAX bei 17 086,27 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.06.2025, wies der SDAX 17 141,42 Punkte auf.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 3,83 Prozent nach oben. Bei 19 325,96 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SDAX. 15 733,78 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

SDAX-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen aktuell Heidelberger Druckmaschinen (+ 6,19 Prozent auf 1,53 EUR), SFC Energy (+ 6,12 Prozent auf 20,10 EUR), Kontron (+ 5,80 Prozent auf 23,70 EUR), Elmos Semiconductor (+ 5,26 Prozent auf 168,00 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 4,70 Prozent auf 93,65 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen hingegen Verve Group (-4,62 Prozent auf 1,55 EUR), ATOSS Software (-4,50 Prozent auf 74,30 EUR), Stabilus SE (-4,27 Prozent auf 16,14 EUR), TeamViewer (-3,59 Prozent auf 5,37 EUR) und Carl Zeiss Meditec (-3,42 Prozent auf 24,82 EUR).

Die teuersten SDAX-Konzerne

Im SDAX ist die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 3 111 114 Aktien gehandelt. Die 1&1-Aktie hat im SDAX mit 4,228 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,81 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,78 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at