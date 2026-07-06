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Marktbericht 06.07.2026 09:28:54

Pluszeichen in Frankfurt: SDAX zum Handelsstart mit positivem Vorzeichen

Pluszeichen in Frankfurt: SDAX zum Handelsstart mit positivem Vorzeichen

Das macht der SDAX heute.

Der SDAX tendiert im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0,25 Prozent fester bei 18 585,30 Punkten. Damit kommen die im SDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 89,304 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,081 Prozent auf 18 554,78 Punkte an der Kurstafel, nach 18 539,82 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SDAX betrug 18 554,78 Punkte, das Tageshoch hingegen 18 595,21 Zähler.

SDAX-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, verzeichnete der SDAX einen Stand von 18 433,82 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, notierte der SDAX bei 16 724,07 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 04.07.2025, einen Stand von 17 480,28 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 7,08 Prozent zu. Bei 19 325,96 Punkten schaffte es der SDAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15 733,78 Punkten markiert.

SDAX-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Aktien im SDAX sind aktuell SCHOTT Pharma (+ 7,68 Prozent auf 18,78 EUR), Medios (+ 4,67 Prozent auf 13,00 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 3,76 Prozent auf 29,82 EUR), Shelly (+ 2,82 Prozent auf 58,30 EUR) und TeamViewer (+ 2,21 Prozent auf 5,32 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich derweil LPKF Laser Electronics (-5,47 Prozent auf 19,00 EUR), SMA Solar (-5,07 Prozent auf 57,10 EUR), Mutares (-4,24 Prozent auf 27,10 EUR), Einhell Germany vz (-3,13 Prozent auf 68,10 EUR) und Basler (-3,06 Prozent auf 26,95 EUR).

SDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die HelloFresh-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. 119 615 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Fielmann-Aktie macht im SDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,686 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 2,83 zu Buche schlagen. Die Mutares-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,46 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Carl Zeiss Meditec AG 29,12 1,82% Carl Zeiss Meditec AG
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HelloFresh 4,02 -0,57% HelloFresh
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LPKF Laser & Electronics AG 19,15 -5,20% LPKF Laser & Electronics AG
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Mutares 27,40 -3,86% Mutares
SCHOTT Pharma 18,72 8,08% SCHOTT Pharma
Shelly 58,00 1,75% Shelly
SMA Solar AG 56,70 -4,71% SMA Solar AG
TeamViewer 5,29 1,63% TeamViewer

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SDAX 18 578,65 0,21%

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