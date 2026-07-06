HORNBACH Aktie
WKN: 608340 / ISIN: DE0006083405
|Marktbericht
|
06.07.2026 09:28:54
Pluszeichen in Frankfurt: SDAX zum Handelsstart mit positivem Vorzeichen
Der SDAX tendiert im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0,25 Prozent fester bei 18 585,30 Punkten. Damit kommen die im SDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 89,304 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,081 Prozent auf 18 554,78 Punkte an der Kurstafel, nach 18 539,82 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des SDAX betrug 18 554,78 Punkte, das Tageshoch hingegen 18 595,21 Zähler.
SDAX-Performance seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, verzeichnete der SDAX einen Stand von 18 433,82 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, notierte der SDAX bei 16 724,07 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 04.07.2025, einen Stand von 17 480,28 Punkten.
Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 7,08 Prozent zu. Bei 19 325,96 Punkten schaffte es der SDAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15 733,78 Punkten markiert.
SDAX-Top-Flop-Aktien
Die stärksten Aktien im SDAX sind aktuell SCHOTT Pharma (+ 7,68 Prozent auf 18,78 EUR), Medios (+ 4,67 Prozent auf 13,00 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 3,76 Prozent auf 29,82 EUR), Shelly (+ 2,82 Prozent auf 58,30 EUR) und TeamViewer (+ 2,21 Prozent auf 5,32 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich derweil LPKF Laser Electronics (-5,47 Prozent auf 19,00 EUR), SMA Solar (-5,07 Prozent auf 57,10 EUR), Mutares (-4,24 Prozent auf 27,10 EUR), Einhell Germany vz (-3,13 Prozent auf 68,10 EUR) und Basler (-3,06 Prozent auf 26,95 EUR).
SDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Aktuell weist die HelloFresh-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. 119 615 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Fielmann-Aktie macht im SDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,686 Mrd. Euro.
Fundamentalkennzahlen der SDAX-Aktien im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 2,83 zu Buche schlagen. Die Mutares-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,46 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Fielmann AG
|
09:28
|Pluszeichen in Frankfurt: SDAX zum Handelsstart mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
24.06.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: So bewegt sich der SDAX nachmittags (finanzen.at)
|
17.06.26
|Börse Frankfurt: Anleger lassen SDAX zum Ende des Mittwochshandels steigen (finanzen.at)
|
17.06.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
17.06.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX am Mittwochmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
10.06.26
|SDAX-Handel aktuell: SDAX zum Ende des Mittwochshandels in Rot (finanzen.at)
|
10.06.26
|XETRA-Handel So bewegt sich der SDAX am Mittwochnachmittag (finanzen.at)
|
10.06.26
|Deutsche Bank sieht Potenzial bei Fielmann und vergibt Kaufempfehlung - Aktie profitiert (dpa-AFX)
Analysen zu HORNBACH Holding
|26.06.26
|HORNBACH Add
|Baader Bank
|22.06.26
|HORNBACH Halten
|DZ BANK
|22.06.26
|HORNBACH Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.06.26
|HORNBACH Add
|Baader Bank
|19.05.26
|HORNBACH Add
|Baader Bank
|26.06.26
|HORNBACH Add
|Baader Bank
|22.06.26
|HORNBACH Halten
|DZ BANK
|22.06.26
|HORNBACH Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.06.26
|HORNBACH Add
|Baader Bank
|19.05.26
|HORNBACH Add
|Baader Bank
|26.06.26
|HORNBACH Add
|Baader Bank
|19.06.26
|HORNBACH Add
|Baader Bank
|19.05.26
|HORNBACH Add
|Baader Bank
|25.03.26
|HORNBACH Add
|Baader Bank
|23.03.26
|HORNBACH Add
|Baader Bank
|22.06.26
|HORNBACH Halten
|DZ BANK
|22.06.26
|HORNBACH Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.05.26
|HORNBACH Halten
|DZ BANK
|26.03.26
|HORNBACH Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.12.25
|HORNBACH Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Basler AG
|26,85
|-2,89%
|Carl Zeiss Meditec AG
|29,12
|1,82%
|Einhell Germany AG Vorz-Inhaber-Akt
|68,20
|-4,08%
|Fielmann AG
|43,95
|0,23%
|HelloFresh
|4,02
|-0,57%
|HORNBACH Holding
|81,80
|0,37%
|LPKF Laser & Electronics AG
|19,15
|-5,20%
|Medios AG
|12,42
|0,98%
|Mutares
|27,40
|-3,86%
|SCHOTT Pharma
|18,72
|8,08%
|Shelly
|58,00
|1,75%
|SMA Solar AG
|56,70
|-4,71%
|TeamViewer
|5,29
|1,63%
Indizes in diesem Artikel
|SDAX
|18 578,65
|0,21%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerFehlende Impulse machen sich bemerkbar: ATX gibt nach -- DAX schleicht auf neue Rekordmarken -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zum Wochenstart kaum verändert. Beim DAX sind überschaubare Gewinne und neue Rekorde zu sehen. In Asien bewegen sich die Börsen in unterschiedliche Richtungen.