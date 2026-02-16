Drägerwerk vz. Aktie
WKN: 555063 / ISIN: DE0005550636
|Index im Fokus
|
16.02.2026 09:29:57
Pluszeichen in Frankfurt: SDAX zum Handelsstart mit Zuschlägen
Um 09:12 Uhr bewegt sich der SDAX im XETRA-Handel 0,51 Prozent stärker bei 17 930,71 Punkten. Der Wert der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 95,149 Mrd. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,389 Prozent auf 17 909,41 Punkte an der Kurstafel, nach 17 840,08 Punkten am Vortag.
Der SDAX verzeichnete bei 17 883,57 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 17 948,71 Einheiten.
So bewegt sich der SDAX seit Beginn Jahr
Vor einem Monat, am 16.01.2026, verzeichnete der SDAX einen Stand von 18 329,35 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, stand der SDAX bei 16 148,75 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 14.02.2025, bei 14 823,31 Punkten.
Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 3,31 Prozent aufwärts. Bei 18 480,20 Punkten erreichte der SDAX bislang ein Jahreshoch. 17 174,39 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
SDAX-Tops und -Flops
Die Gewinner-Aktien im SDAX sind aktuell pbb (+ 2,86 Prozent auf 3,74 EUR), PNE (+ 2,63 Prozent auf 9,37 EUR), ATOSS Software (+ 2,57 Prozent auf 87,70 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 2,23 Prozent auf 24,78 EUR) und SFC Energy (+ 1,96 Prozent auf 13,50 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen hingegen Verve Group (-1,28 Prozent auf 1,31 EUR), EVOTEC SE (-1,10 Prozent auf 6,12 EUR), Schaeffler (-0,74 Prozent auf 10,79 EUR), 1&1 (-0,61 Prozent auf 24,30 EUR) und Drägerwerk (-0,56 Prozent auf 89,50 EUR).
Die meistgehandelten SDAX-Aktien
Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die pbb-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 312 490 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Schaeffler mit 10,271 Mrd. Euro im SDAX den größten Anteil aus.
Fundamentalkennzahlen der SDAX-Titel im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,32 erwartet. Mit 7,97 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
