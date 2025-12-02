Hypoport Aktie

Index-Performance im Blick 02.12.2025 09:29:51

Pluszeichen in Frankfurt: SDAX zum Start des Dienstagshandels in der Gewinnzone

Anleger in Frankfurt schicken den SDAX derzeit erneut ins Plus.

Der SDAX verbucht im XETRA-Handel um 09:12 Uhr Gewinne in Höhe von 0,05 Prozent auf 16 485,62 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 83,111 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,005 Prozent auf 16 477,64 Punkte an der Kurstafel, nach 16 476,82 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 16 485,62 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 16 449,24 Punkten verzeichnete.

SDAX-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, wurde der SDAX mit 16 731,99 Punkten berechnet. Der SDAX wies vor drei Monaten, am 02.09.2025, einen Wert von 16 444,88 Punkten auf. Der SDAX stand vor einem Jahr, am 02.12.2024, bei 13 511,24 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 stieg der Index bereits um 18,71 Prozent. Das Jahreshoch des SDAX steht derzeit bei 18 206,72 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 13 183,63 Zählern.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im SDAX sind aktuell Hypoport SE (+ 7,78 Prozent auf 133,00 EUR), PVA TePla (+ 2,23 Prozent auf 22,94 EUR), MBB SE (+ 1,69 Prozent auf 180,00 EUR), SMA Solar (+ 0,96 Prozent auf 33,54 EUR) und Alzchem Group (+ 0,95 Prozent auf 127,60 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind derweil JENOPTIK (-1,84 Prozent auf 18,70 EUR), Verve Group (-1,32 Prozent auf 1,65 EUR), SFC Energy (-1,13 Prozent auf 12,20 EUR), JOST Werke (-0,96 Prozent auf 51,40 EUR) und Heidelberger Druckmaschinen (-0,94 Prozent auf 1,90 EUR).

Welche Aktien im SDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Schaeffler-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 31 029 Aktien gehandelt. Im SDAX weist die Schaeffler-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 6,293 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

SDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 2,61 erwartet. Die Mutares-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,12 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Alzchem Group AG 127,20 1,27% Alzchem Group AG
Heidelberger Druckmaschinen AG 1,88 -0,53% Heidelberger Druckmaschinen AG
Hypoport SE 129,20 4,70% Hypoport SE
JENOPTIK AG 18,59 -2,31% JENOPTIK AG
JOST Werke AG 51,60 -0,19% JOST Werke AG
KWS SAAT SE & Co. KGaA 68,50 0,15% KWS SAAT SE & Co. KGaA
MBB SE 176,80 0,34% MBB SE
Mutares 27,80 1,09% Mutares
PVA TePla AG 22,40 -1,41% PVA TePla AG
Schaeffler AG 6,74 1,20% Schaeffler AG
SFC Energy AG 12,22 -0,16% SFC Energy AG
SMA Solar AG 33,36 -0,12% SMA Solar AG
Verve Group 1,64 -2,03% Verve Group

Indizes in diesem Artikel

SDAX 16 433,81 -0,26%

