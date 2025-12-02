Hypoport Aktie
WKN DE: 549336 / ISIN: DE0005493365
|Index-Performance im Blick
|
02.12.2025 09:29:51
Pluszeichen in Frankfurt: SDAX zum Start des Dienstagshandels in der Gewinnzone
Der SDAX verbucht im XETRA-Handel um 09:12 Uhr Gewinne in Höhe von 0,05 Prozent auf 16 485,62 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 83,111 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,005 Prozent auf 16 477,64 Punkte an der Kurstafel, nach 16 476,82 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 16 485,62 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 16 449,24 Punkten verzeichnete.
SDAX-Performance auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, wurde der SDAX mit 16 731,99 Punkten berechnet. Der SDAX wies vor drei Monaten, am 02.09.2025, einen Wert von 16 444,88 Punkten auf. Der SDAX stand vor einem Jahr, am 02.12.2024, bei 13 511,24 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2025 stieg der Index bereits um 18,71 Prozent. Das Jahreshoch des SDAX steht derzeit bei 18 206,72 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 13 183,63 Zählern.
Tops und Flops aktuell
Die stärksten Aktien im SDAX sind aktuell Hypoport SE (+ 7,78 Prozent auf 133,00 EUR), PVA TePla (+ 2,23 Prozent auf 22,94 EUR), MBB SE (+ 1,69 Prozent auf 180,00 EUR), SMA Solar (+ 0,96 Prozent auf 33,54 EUR) und Alzchem Group (+ 0,95 Prozent auf 127,60 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind derweil JENOPTIK (-1,84 Prozent auf 18,70 EUR), Verve Group (-1,32 Prozent auf 1,65 EUR), SFC Energy (-1,13 Prozent auf 12,20 EUR), JOST Werke (-0,96 Prozent auf 51,40 EUR) und Heidelberger Druckmaschinen (-0,94 Prozent auf 1,90 EUR).
Welche Aktien im SDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Das Handelsvolumen der Schaeffler-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 31 029 Aktien gehandelt. Im SDAX weist die Schaeffler-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 6,293 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
SDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 2,61 erwartet. Die Mutares-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,12 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
|Alzchem Group AG
|127,20
|1,27%
|Heidelberger Druckmaschinen AG
|1,88
|-0,53%
|Hypoport SE
|129,20
|4,70%
|JENOPTIK AG
|18,59
|-2,31%
|JOST Werke AG
|51,60
|-0,19%
|KWS SAAT SE & Co. KGaA
|68,50
|0,15%
|MBB SE
|176,80
|0,34%
|Mutares
|27,80
|1,09%
|PVA TePla AG
|22,40
|-1,41%
|Schaeffler AG
|6,74
|1,20%
|SFC Energy AG
|12,22
|-0,16%
|SMA Solar AG
|33,36
|-0,12%
|Verve Group
|1,64
|-2,03%
Indizes in diesem Artikel
|SDAX
|16 433,81
|-0,26%