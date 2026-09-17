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TecDAX-Kursverlauf 17.09.2026 15:58:51

Pluszeichen in Frankfurt: So bewegt sich der TecDAX nachmittags

Pluszeichen in Frankfurt: So bewegt sich der TecDAX nachmittags

Am vierten Tag der Woche zeigen sich die Börsianer in Frankfurt optimistisch.

Am Donnerstag springt der TecDAX um 15:42 Uhr via XETRA um 0,41 Prozent auf 4 000,76 Punkte an. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 562,725 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,278 Prozent auf 3 995,60 Punkte an der Kurstafel, nach 3 984,52 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 4 013,72 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 3 980,24 Punkten.

TecDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche verzeichnet der TecDAX bislang Gewinne von 0,451 Prozent. Vor einem Monat, am 17.08.2026, wies der TecDAX einen Wert von 4 093,24 Punkten auf. Der TecDAX stand noch vor drei Monaten, am 17.06.2026, bei 3 948,38 Punkten. Der TecDAX erreichte vor einem Jahr, am 17.09.2025, einen Stand von 3 574,07 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 10,39 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 4 284,41 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 322,31 Punkte.

Das sind die Tops und Flops im TecDAX

Die Top-Aktien im TecDAX sind derzeit Nordex (+ 2,77 Prozent auf 40,06 EUR), Nemetschek SE (+ 2,52 Prozent auf 61,10 EUR), QIAGEN (+ 2,49 Prozent auf 38,12 EUR), JENOPTIK (+ 1,76 Prozent auf 39,38 EUR) und United Internet (+ 1,68 Prozent auf 27,90 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen hingegen VERBIO Vereinigte BioEnergie (-3,27 Prozent auf 30,20 EUR), Bechtle (-2,59 Prozent auf 33,82 EUR), Carl Zeiss Meditec (-2,38 Prozent auf 29,58 EUR), PVA TePla (-0,75 Prozent auf 29,24 EUR) und CANCOM SE (-0,45 Prozent auf 22,25 EUR) unter Druck.

Die teuersten Konzerne im TecDAX

Im TecDAX sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 717 010 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 215,928 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der TecDAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 6,50 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,16 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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