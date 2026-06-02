Pluszeichen in Frankfurt: So entwickelt sich der MDAX am Dienstagnachmittag

Der MDAX performt am zweiten Tag der Woche positiv.

Um 15:42 Uhr notiert der MDAX im XETRA-Handel 0,22 Prozent höher bei 32 971,70 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 388,787 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,558 Prozent auf 33 083,09 Punkte an der Kurstafel, nach 32 899,55 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 32 954,97 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 33 264,47 Einheiten.

So entwickelt sich der MDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, wies der MDAX 30 589,95 Punkte auf. Der MDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 02.03.2026, den Stand von 30 863,12 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.06.2025, verzeichnete der MDAX einen Wert von 30 756,09 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 6,43 Prozent zu. Das MDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 33 547,52 Punkten. Bei 26 803,25 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im MDAX

Zu den Top-Aktien im MDAX zählen derzeit LANXESS (+ 4,68 Prozent auf 17,01 EUR), Salzgitter (+ 4,55 Prozent auf 64,35 EUR), WACKER CHEMIE (+ 3,47 Prozent auf 104,40 EUR), AIXTRON SE (+ 2,84 Prozent auf 57,20 EUR) und Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 2,60 Prozent auf 47,34 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen derweil RENK (-5,65 Prozent auf 49,43 EUR), HENSOLDT (-3,39 Prozent auf 80,46 EUR), CTS Eventim (-3,19 Prozent auf 59,20 EUR), Ströer SE (-2,30 Prozent auf 37,36 EUR) und Nordex (-1,83 Prozent auf 41,74 EUR) unter Druck.

Welche MDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die TUI-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 418 416 Aktien gehandelt. Mit 42,043 Mrd. Euro macht die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Aktien

Unter den MDAX-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Aroundtown SA-Aktie mit 5,61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,07 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at