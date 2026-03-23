Pluszeichen in Frankfurt: So entwickelt sich der MDAX am Nachmittag

Mit dem MDAX geht es heute aufwärts.

Am Montag bewegt sich der MDAX um 15:42 Uhr via XETRA 2,87 Prozent höher bei 28 594,79 Punkten. Insgesamt kommt der MDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 331,252 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 1,86 Prozent leichter bei 27 278,98 Punkten in den Montagshandel, nach 27 796,28 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 26 803,25 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 28 721,67 Einheiten.

MDAX seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 23.02.2026, stand der MDAX bei 31 379,41 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.12.2025, stand der MDAX bei 30 302,78 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 21.03.2025, bei 28 783,60 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 verlor der Index bereits um 7,70 Prozent. In diesem Jahr erreichte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 32 383,56 Punkten. Bei 26 803,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Die Top-Aktien im MDAX sind aktuell Delivery Hero (+ 10,63 Prozent auf 16,92 EUR), LANXESS (+ 8,15 Prozent auf 12,60 EUR), FUCHS SE VZ (+ 7,35 Prozent auf 35,04 EUR), AUTO1 (+ 6,96 Prozent auf 16,28 EUR) und Bilfinger SE (+ 5,99 Prozent auf 101,70 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen hingegen Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-2,59 Prozent auf 32,38 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-2,24 Prozent auf 83,05 EUR), Aurubis (-0,84 Prozent auf 152,70 EUR), freenet (-0,15 Prozent auf 26,22 EUR) und Nordex (+ 0,09 Prozent auf 45,48 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im MDAX den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lufthansa-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 7 177 600 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie weist im MDAX mit 31,548 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der MDAX-Titel

In diesem Jahr hat die Aroundtown SA-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX inne. Die freenet-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,97 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at