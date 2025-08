Pluszeichen in Frankfurt: So entwickelt sich der SDAX am Mittag

Am Dienstag bewegt sich der SDAX um 12:09 Uhr via XETRA 0,85 Prozent stärker bei 17 228,88 Punkten. Insgesamt kommt der SDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 88,059 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,218 Prozent auf 17 120,92 Punkte an der Kurstafel, nach 17 083,71 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 17 120,92 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 17 243,78 Zählern.

SDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 04.07.2025, den Wert von 17 480,28 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Der SDAX stand am vorherigen Handelstag, dem 02.05.2025, bei 16 124,86 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.08.2024, verzeichnete der SDAX einen Stand von 13 348,21 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 24,06 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SDAX bereits bei 18 206,72 Punkten. Bei 13 183,63 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im SDAX

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen aktuell Stabilus SE (+ 8,28 Prozent auf 23,55 EUR), thyssenkrupp nucera (+ 3,58 Prozent auf 9,85 EUR), SAF-HOLLAND SE (+ 3,50 Prozent auf 15,96 EUR), JENOPTIK (+ 3,17 Prozent auf 18,90 EUR) und Befesa (+ 3,07 Prozent auf 26,90 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen derweil SFC Energy (-2,33 Prozent auf 15,96 EUR), SCHOTT Pharma (-1,67 Prozent auf 23,60 EUR), Verve Group (-1,19 Prozent auf 2,67 EUR), Drägerwerk (-1,18 Prozent auf 66,90 EUR) und STO SE (-1,13 Prozent auf 122,40 EUR) unter Druck.

Die teuersten SDAX-Konzerne

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 613 882 Aktien gehandelt. Die Fielmann-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,695 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert auf.

SDAX-Fundamentalkennzahlen

Unter den SDAX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verve Group-Aktie mit 5,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 8,02 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Mutares-Aktie an.

Redaktion finanzen.at