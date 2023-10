Pluszeichen in Frankfurt: So entwickelt sich der TecDAX am Dienstagnachmittag

Der TecDAX performt am zweiten Tag der Woche positiv.

Um 15:41 Uhr notiert der TecDAX im XETRA-Handel 1,58 Prozent höher bei 3 021,36 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 431,771 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,481 Prozent auf 2 988,72 Punkte an der Kurstafel, nach 2 974,40 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 2 988,72 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 3 026,85 Einheiten.

So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.09.2023, wies der TecDAX 3 090,84 Punkte auf. Der TecDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 10.07.2023, den Stand von 3 109,88 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.10.2022, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 2 696,29 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2023 bereits um 3,95 Prozent zu. Das TecDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 3 350,46 Punkten. Bei 2 897,14 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im TecDAX

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen derzeit Kontron (+ 5,92 Prozent auf 19,13 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 5,34 Prozent auf 36,88 EUR), MorphoSys (+ 4,76 Prozent auf 23,76 EUR), EVOTEC SE (+ 3,13 Prozent auf 17,65 EUR) und Nordex (+ 2,96 Prozent auf 10,62 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen derweil HENSOLDT (-1,52 Prozent auf 27,24 EUR), AIXTRON SE (-0,40 Prozent auf 32,11 EUR), ADTRAN (+ 0,38 Prozent auf 7,95 USD), Deutsche Telekom (+ 0,52 Prozent auf 20,43 EUR) und Siltronic (+ 0,57 Prozent auf 79,10 EUR) unter Druck.

Welche TecDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 836 481 Aktien gehandelt. Mit 144,528 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Aktien

Unter den TecDAX-Aktien verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung die United Internet-Aktie mit 10,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung mit 7,40 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

