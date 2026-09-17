Elmos Semiconductor Aktie
WKN: 567710 / ISIN: DE0005677108
|Index-Bewegung
|
17.09.2026 12:26:50
Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX am Donnerstagmittag in der Gewinnzone
Am Donnerstag legt der TecDAX um 12:10 Uhr via XETRA um 0,22 Prozent auf 3 993,41 Punkte zu. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 562,725 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,278 Prozent auf 3 995,60 Punkte an der Kurstafel, nach 3 984,52 Punkten am Vortag.
Der TecDAX verzeichnete bei 3 980,24 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 4 008,93 Einheiten.
So bewegt sich der TecDAX im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche gewann der TecDAX bereits um 0,267 Prozent. Der TecDAX wies vor einem Monat, am 17.08.2026, einen Wert von 4 093,24 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 17.06.2026, lag der TecDAX-Kurs bei 3 948,38 Punkten. Der TecDAX notierte noch vor einem Jahr, am 17.09.2025, bei 3 574,07 Punkten.
Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 10,18 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der TecDAX bislang 4 284,41 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 3 322,31 Punkten.
Die Tops und Flops im TecDAX
Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind aktuell Nemetschek SE (+ 4,45 Prozent auf 62,25 EUR), AIXTRON SE (+ 1,70 Prozent auf 34,72 EUR), Drägerwerk (+ 1,41 Prozent auf 115,20 EUR), Sartorius vz (+ 1,40 Prozent auf 245,80 EUR) und QIAGEN (+ 1,34 Prozent auf 37,70 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen hingegen VERBIO Vereinigte BioEnergie (-3,27 Prozent auf 30,20 EUR), Infineon (-1,53 Prozent auf 54,16 EUR), Carl Zeiss Meditec (-1,52 Prozent auf 29,84 EUR), Bechtle (-1,50 Prozent auf 34,20 EUR) und Elmos Semiconductor (-1,43 Prozent auf 137,80 EUR).
Blick in den TecDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. 961 785 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 215,928 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der TecDAX-Werte im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,50 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,16 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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Nachrichten zu TeamViewer
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12:26
|Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX am Donnerstagmittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
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09:28
|Optimismus in Frankfurt: TecDAX zum Start stärker (finanzen.at)
|
16.09.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX beendet den Mittwochshandel im Plus (finanzen.at)
|
16.09.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX bewegt sich im Plus (finanzen.at)
|
16.09.26
|Verluste in Frankfurt: Das macht der TecDAX am Mittag (finanzen.at)
|
16.09.26
|Gewinne in Frankfurt: Zum Start Gewinne im TecDAX (finanzen.at)
|
15.09.26
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX bewegt sich zum Ende des Dienstagshandels im Plus (finanzen.at)
|
15.09.26
|Börse Frankfurt: TecDAX am Dienstagnachmittag freundlich (finanzen.at)
Analysen zu Elmos Semiconductor
|05.08.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.08.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|10.07.26
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
|29.06.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|09.06.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.08.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.08.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|10.07.26
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
|29.06.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|09.06.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.08.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.08.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|29.06.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|09.06.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.06.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.07.26
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
|30.03.26
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.25
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
|09.07.25
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
|14.05.25
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|AIXTRON SE
|34,80
|3,08%
|Bechtle AG
|34,22
|-1,33%
|Carl Zeiss Meditec AG
|29,74
|-1,59%
|Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
|114,40
|1,60%
|Elmos Semiconductor
|138,60
|-0,29%
|freenet AG
|25,00
|0,97%
|Infineon AG
|54,45
|0,18%
|Nemetschek SE
|62,50
|4,78%
|QIAGEN N.V.
|37,74
|1,30%
|SAP SE
|187,24
|0,67%
|Sartorius AG Vz.
|245,30
|1,66%
|TeamViewer
|6,59
|1,23%
|VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
|30,24
|-2,26%
Indizes in diesem Artikel
|TecDAX
|3 992,22
|0,19%