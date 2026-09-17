Elmos Semiconductor Aktie

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WKN: 567710 / ISIN: DE0005677108

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Index-Bewegung 17.09.2026 12:26:50

Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX am Donnerstagmittag in der Gewinnzone

Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX am Donnerstagmittag in der Gewinnzone

Der TecDAX befindet sich heute im Aufwärtstrend.

Am Donnerstag legt der TecDAX um 12:10 Uhr via XETRA um 0,22 Prozent auf 3 993,41 Punkte zu. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 562,725 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,278 Prozent auf 3 995,60 Punkte an der Kurstafel, nach 3 984,52 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3 980,24 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 4 008,93 Einheiten.

So bewegt sich der TecDAX im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche gewann der TecDAX bereits um 0,267 Prozent. Der TecDAX wies vor einem Monat, am 17.08.2026, einen Wert von 4 093,24 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 17.06.2026, lag der TecDAX-Kurs bei 3 948,38 Punkten. Der TecDAX notierte noch vor einem Jahr, am 17.09.2025, bei 3 574,07 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 10,18 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der TecDAX bislang 4 284,41 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 3 322,31 Punkten.

Die Tops und Flops im TecDAX

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind aktuell Nemetschek SE (+ 4,45 Prozent auf 62,25 EUR), AIXTRON SE (+ 1,70 Prozent auf 34,72 EUR), Drägerwerk (+ 1,41 Prozent auf 115,20 EUR), Sartorius vz (+ 1,40 Prozent auf 245,80 EUR) und QIAGEN (+ 1,34 Prozent auf 37,70 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen hingegen VERBIO Vereinigte BioEnergie (-3,27 Prozent auf 30,20 EUR), Infineon (-1,53 Prozent auf 54,16 EUR), Carl Zeiss Meditec (-1,52 Prozent auf 29,84 EUR), Bechtle (-1,50 Prozent auf 34,20 EUR) und Elmos Semiconductor (-1,43 Prozent auf 137,80 EUR).

Blick in den TecDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. 961 785 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 215,928 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der TecDAX-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,50 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,16 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

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Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Aktien in diesem Artikel

AIXTRON SE 34,80 3,08% AIXTRON SE
Bechtle AG 34,22 -1,33% Bechtle AG
Carl Zeiss Meditec AG 29,74 -1,59% Carl Zeiss Meditec AG
Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz. 114,40 1,60% Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
Elmos Semiconductor 138,60 -0,29% Elmos Semiconductor
freenet AG 25,00 0,97% freenet AG
Infineon AG 54,45 0,18% Infineon AG
Nemetschek SE 62,50 4,78% Nemetschek SE
QIAGEN N.V. 37,74 1,30% QIAGEN N.V.
SAP SE 187,24 0,67% SAP SE
Sartorius AG Vz. 245,30 1,66% Sartorius AG Vz.
TeamViewer 6,59 1,23% TeamViewer
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG 30,24 -2,26% VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

Indizes in diesem Artikel

TecDAX 3 992,22 0,19%

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