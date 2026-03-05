HENSOLDT Aktie
WKN DE: HAG000 / ISIN: DE000HAG0005
|TecDAX-Performance im Blick
|
05.03.2026 12:26:39
Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX am Mittag mit Zuschlägen
Um 12:10 Uhr verbucht der TecDAX im XETRA-Handel Gewinne in Höhe von 0,49 Prozent auf 3 736,29 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 543,276 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,040 Prozent auf 3 716,65 Punkte an der Kurstafel, nach 3 718,13 Punkten am Vortag.
Der TecDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 3 738,53 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3 702,75 Punkten lag.
TecDAX seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn verbucht der TecDAX bislang einen Gewinn von 0,879 Prozent. Vor einem Monat, am 05.02.2026, wurde der TecDAX mit 3 628,05 Punkten gehandelt. Der TecDAX erreichte vor drei Monaten, am 05.12.2025, einen Stand von 3 607,88 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.03.2025, wies der TecDAX einen Stand von 3 834,71 Punkten auf.
Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 3,09 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 3 858,70 Punkten. Bei 3 558,78 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
Top- und Flop-Aktien im TecDAX
Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen derzeit JENOPTIK (+ 5,94 Prozent auf 29,26 EUR), SMA Solar (+ 3,19 Prozent auf 33,02 EUR), Nordex (+ 2,00 Prozent auf 43,82 EUR), Elmos Semiconductor (+ 1,87 Prozent auf 152,20 EUR) und Kontron (+ 1,86 Prozent auf 22,96 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX derweil QIAGEN (-2,57 Prozent auf 39,83 EUR), Siemens Healthineers (-2,22 Prozent auf 40,49 EUR), HENSOLDT (-1,84 Prozent auf 77,20 EUR), 1&1 (-0,99 Prozent auf 25,00 EUR) und Nemetschek SE (-0,87 Prozent auf 68,10 EUR).
Welche Aktien im TecDAX den größten Börsenwert aufweisen
Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 1 586 422 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 193,207 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Aktien im Blick
2026 weist die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX auf. Die freenet-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,59 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Weitere Links:
