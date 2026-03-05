HENSOLDT Aktie

HENSOLDT für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: HAG000 / ISIN: DE000HAG0005

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
TecDAX-Performance im Blick 05.03.2026 12:26:39

Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX am Mittag mit Zuschlägen

Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX am Mittag mit Zuschlägen

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am Mittag.

Um 12:10 Uhr verbucht der TecDAX im XETRA-Handel Gewinne in Höhe von 0,49 Prozent auf 3 736,29 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 543,276 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,040 Prozent auf 3 716,65 Punkte an der Kurstafel, nach 3 718,13 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 3 738,53 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3 702,75 Punkten lag.

TecDAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der TecDAX bislang einen Gewinn von 0,879 Prozent. Vor einem Monat, am 05.02.2026, wurde der TecDAX mit 3 628,05 Punkten gehandelt. Der TecDAX erreichte vor drei Monaten, am 05.12.2025, einen Stand von 3 607,88 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.03.2025, wies der TecDAX einen Stand von 3 834,71 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 3,09 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 3 858,70 Punkten. Bei 3 558,78 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im TecDAX

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen derzeit JENOPTIK (+ 5,94 Prozent auf 29,26 EUR), SMA Solar (+ 3,19 Prozent auf 33,02 EUR), Nordex (+ 2,00 Prozent auf 43,82 EUR), Elmos Semiconductor (+ 1,87 Prozent auf 152,20 EUR) und Kontron (+ 1,86 Prozent auf 22,96 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX derweil QIAGEN (-2,57 Prozent auf 39,83 EUR), Siemens Healthineers (-2,22 Prozent auf 40,49 EUR), HENSOLDT (-1,84 Prozent auf 77,20 EUR), 1&1 (-0,99 Prozent auf 25,00 EUR) und Nemetschek SE (-0,87 Prozent auf 68,10 EUR).

Welche Aktien im TecDAX den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 1 586 422 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 193,207 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Aktien im Blick

2026 weist die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX auf. Die freenet-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,59 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle TecDAX-Werte im Überblick
Analysen zu TecDAX-Aktien
Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Nachrichten zu Nemetschek SE

mehr Nachrichten

Analysen zu HENSOLDT

mehr Analysen
02.03.26 HENSOLDT Equal Weight Barclays Capital
27.02.26 HENSOLDT Neutral JP Morgan Chase & Co.
27.02.26 HENSOLDT Buy Deutsche Bank AG
26.02.26 HENSOLDT Kaufen DZ BANK
26.02.26 HENSOLDT Equal Weight Barclays Capital
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

1&1 AG 25,05 -0,60% 1&1 AG
Deutsche Telekom AG 32,97 -0,51% Deutsche Telekom AG
Elmos Semiconductor 144,80 -2,69% Elmos Semiconductor
freenet AG 27,76 -0,64% freenet AG
HENSOLDT 73,60 -6,36% HENSOLDT
JENOPTIK AG 28,10 1,59% JENOPTIK AG
Kontron 23,22 3,20% Kontron
Nemetschek SE 68,30 -1,44% Nemetschek SE
Nordex AG 42,20 -2,90% Nordex AG
QIAGEN N.V. 39,87 -1,03% QIAGEN N.V.
SAP SE 171,68 1,90% SAP SE
Sartorius AG Vz. 225,30 -2,72% Sartorius AG Vz.
Siemens Healthineers AG 40,42 -2,67% Siemens Healthineers AG
SMA Solar AG 30,10 -4,69% SMA Solar AG
TeamViewer 4,57 0,53% TeamViewer

Indizes in diesem Artikel

TecDAX 3 663,37 -1,47%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:41 David Einhorns Portfolio im 4. Quartal 2025
05.03.26 Stanley Druckenmiller: Depot-Strategie im Schlussquartal 2025
05.03.26 4. Quartal 2025: So investierte der Hedgefonds von Paul Singer - Elliott Investment Management - mit Fokus auf Etsy, PepsiCo & Co.
04.03.26 Aktien von Amazon, Apple, Microsoft & Co.: Das änderte Jeremy Grantham in Q4 2025 an seinem Depot
03.03.26 Commerzbank-Portfolio: Diese US-Aktien gehörten im vierten Quartal 2025 zu den größten Positionen

Börse aktuell - Live Ticker

Krieg in Nahost: ATX und DAX schließen deutlich schwächer -- Wall Street letztlich tiefer -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt fielen am Donnerstag tief ins Minus. An der Wall Street dominierten die Bären. Die Börsen in Fernost zeigten sich mit positiven Vorzeichen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - 