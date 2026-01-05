Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX am Montagnachmittag in Grün

Am Montag gewinnt der TecDAX um 15:42 Uhr via XETRA 1,60 Prozent auf 3 682,29 Punkte. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 562,726 Mrd. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,262 Prozent auf 3 633,77 Punkte an der Kurstafel, nach 3 624,29 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des TecDAX betrug 3 684,59 Punkte, das Tagestief hingegen 3 633,35 Zähler.

TecDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 05.12.2025, lag der TecDAX-Kurs bei 3 607,88 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, wies der TecDAX einen Stand von 3 734,20 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.01.2025, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3 415,10 Punkten gehandelt.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind aktuell Siltronic (+ 8,33 Prozent auf 55,25 EUR), HENSOLDT (+ 7,46 Prozent auf 82,10 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 5,29 Prozent auf 43,00 EUR), Ottobock (+ 5,14 Prozent auf 68,55 EUR) und Infineon (+ 4,42 Prozent auf 39,96 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX derweil freenet (-1,01 Prozent auf 29,36 EUR), Deutsche Telekom (-0,93 Prozent auf 27,56 EUR), Nagarro SE (-0,93 Prozent auf 74,85 EUR), EVOTEC SE (-0,76 Prozent auf 5,48 EUR) und Bechtle (-0,05 Prozent auf 44,02 EUR).

Die teuersten TecDAX-Unternehmen

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 2 341 267 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX mit 229,938 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der TecDAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 5,55 zu Buche schlagen. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,27 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at