EVOTEC Aktie
WKN: 566480 / ISIN: DE0005664809
|TecDAX-Performance im Fokus
|
05.01.2026 15:59:30
Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX am Montagnachmittag in Grün
Am Montag gewinnt der TecDAX um 15:42 Uhr via XETRA 1,60 Prozent auf 3 682,29 Punkte. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 562,726 Mrd. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,262 Prozent auf 3 633,77 Punkte an der Kurstafel, nach 3 624,29 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des TecDAX betrug 3 684,59 Punkte, das Tagestief hingegen 3 633,35 Zähler.
TecDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn
Vor einem Monat, am 05.12.2025, lag der TecDAX-Kurs bei 3 607,88 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, wies der TecDAX einen Stand von 3 734,20 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.01.2025, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3 415,10 Punkten gehandelt.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX
Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind aktuell Siltronic (+ 8,33 Prozent auf 55,25 EUR), HENSOLDT (+ 7,46 Prozent auf 82,10 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 5,29 Prozent auf 43,00 EUR), Ottobock (+ 5,14 Prozent auf 68,55 EUR) und Infineon (+ 4,42 Prozent auf 39,96 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX derweil freenet (-1,01 Prozent auf 29,36 EUR), Deutsche Telekom (-0,93 Prozent auf 27,56 EUR), Nagarro SE (-0,93 Prozent auf 74,85 EUR), EVOTEC SE (-0,76 Prozent auf 5,48 EUR) und Bechtle (-0,05 Prozent auf 44,02 EUR).
Die teuersten TecDAX-Unternehmen
Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 2 341 267 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX mit 229,938 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentaldaten der TecDAX-Aktien
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 5,55 zu Buche schlagen. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,27 Prozent an der Spitze im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu EVOTEC SEmehr Nachrichten
|
05.01.26
|Optimismus in Frankfurt: TecDAX zum Ende des Montagshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
05.01.26
|Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX am Montagnachmittag in Grün (finanzen.at)
|
05.01.26
|Aufschläge in Frankfurt: TecDAX-Börsianer greifen mittags zu (finanzen.at)
|
05.01.26
|Optimismus in Frankfurt: SDAX-Anleger greifen zum Start zu (finanzen.at)
|
02.01.26
|EQS-PVR: Evotec SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
02.01.26