Elmos Semiconductor Aktie
WKN: 567710 / ISIN: DE0005677108
31.03.2026 12:26:33
Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX-Anleger greifen am Dienstagmittag zu
Der TecDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,87 Prozent fester bei 3 413,73 Punkten. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 497,015 Mrd. Euro. In den Dienstagshandel ging der TecDAX 0,059 Prozent stärker bei 3 386,38 Punkten, nach 3 384,37 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des TecDAX lag heute bei 3 373,87 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3 414,56 Punkten erreichte.
TecDAX-Jahreshoch und -Jahrestief
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 787,92 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.12.2025, wies der TecDAX einen Wert von 3 622,27 Punkten auf. Der TecDAX erreichte am letzten Handelstag im März, dem 31.03.2025, den Wert von 3 588,24 Punkten.
Der Index verlor seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 5,81 Prozent. Bei 3 858,70 Punkten markierte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 3 322,31 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Top und Flops heute
Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich aktuell Nagarro SE (+ 5,57 Prozent auf 47,76 EUR), Bechtle (+ 4,83 Prozent auf 29,08 EUR), HENSOLDT (+ 4,51 Prozent auf 74,10 EUR), IONOS (+ 3,77 Prozent auf 24,75 EUR) und ATOSS Software (+ 2,85 Prozent auf 75,80 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind derweil Siltronic (-2,94 Prozent auf 51,20 EUR), AIXTRON SE (-2,70 Prozent auf 31,67 EUR), TeamViewer (-1,85 Prozent auf 4,36 EUR), Elmos Semiconductor (-1,42 Prozent auf 138,80 EUR) und Ottobock (-1,34 Prozent auf 51,70 EUR).
Diese TecDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 977 161 Aktien gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 166,447 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
TecDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus
Die TeamViewer-Aktie verzeichnet mit 4,29 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die freenet-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,88 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Analysen zu Elmos Semiconductor
|30.03.26
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
|23.03.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|26.02.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.02.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|24.02.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|AIXTRON SE
|31,88
|-0,72%
|ATOSS Software AG
|76,00
|3,97%
|Bechtle AG
|29,14
|4,74%
|Deutsche Telekom AG
|32,52
|0,96%
|Elmos Semiconductor
|140,60
|1,88%
|freenet AG
|26,68
|1,52%
|HENSOLDT
|74,05
|5,18%
|IONOS
|24,85
|4,41%
|Nagarro SE
|47,68
|6,10%
|Ottobock
|51,30
|-1,72%
|SAP SE
|148,04
|1,01%
|Siltronic AG
|51,90
|-0,29%
|TeamViewer
|4,41
|0,78%
Indizes in diesem Artikel
|TecDAX
|3 421,10
|1,09%
Der heimische Aktienmarkt kann die Verlustzone am Dienstag hinter sich lassen. Am deutschen Aktienmarkt sind ebenfalls Gewinne zu sehen. An den Börsen in Asien waren mehrheitlich rote Vorzeichen zu sehen.