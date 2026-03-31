XETRA-Handel im Fokus 31.03.2026 12:26:33

Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX-Anleger greifen am Dienstagmittag zu

Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX-Anleger greifen am Dienstagmittag zu

Heute wagen sich die Börsianer in Frankfurt aus der Reserve.

Der TecDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,87 Prozent fester bei 3 413,73 Punkten. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 497,015 Mrd. Euro. In den Dienstagshandel ging der TecDAX 0,059 Prozent stärker bei 3 386,38 Punkten, nach 3 384,37 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des TecDAX lag heute bei 3 373,87 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3 414,56 Punkten erreichte.

TecDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 787,92 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.12.2025, wies der TecDAX einen Wert von 3 622,27 Punkten auf. Der TecDAX erreichte am letzten Handelstag im März, dem 31.03.2025, den Wert von 3 588,24 Punkten.

Der Index verlor seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 5,81 Prozent. Bei 3 858,70 Punkten markierte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 3 322,31 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich aktuell Nagarro SE (+ 5,57 Prozent auf 47,76 EUR), Bechtle (+ 4,83 Prozent auf 29,08 EUR), HENSOLDT (+ 4,51 Prozent auf 74,10 EUR), IONOS (+ 3,77 Prozent auf 24,75 EUR) und ATOSS Software (+ 2,85 Prozent auf 75,80 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind derweil Siltronic (-2,94 Prozent auf 51,20 EUR), AIXTRON SE (-2,70 Prozent auf 31,67 EUR), TeamViewer (-1,85 Prozent auf 4,36 EUR), Elmos Semiconductor (-1,42 Prozent auf 138,80 EUR) und Ottobock (-1,34 Prozent auf 51,70 EUR).

Diese TecDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 977 161 Aktien gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 166,447 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

TecDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die TeamViewer-Aktie verzeichnet mit 4,29 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die freenet-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,88 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Analysen zu Elmos Semiconductor

mehr Analysen
30.03.26 Elmos Semiconductor Hold Deutsche Bank AG
23.03.26 Elmos Semiconductor Buy Warburg Research
26.02.26 Elmos Semiconductor Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
25.02.26 Elmos Semiconductor Buy Warburg Research
24.02.26 Elmos Semiconductor Buy Warburg Research
