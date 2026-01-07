United Internet Aktie

United Internet für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 508903 / ISIN: DE0005089031

Index-Performance im Blick 07.01.2026 09:28:48

Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX-Anleger greifen zum Start des Mittwochshandels zu

Wie bereits am Vortag richtet sich der TecDAX auch aktuell in der Gewinnzone ein.

Um 09:12 Uhr bewegt sich der TecDAX im XETRA-Handel 0,59 Prozent stärker bei 3 773,32 Punkten. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 572,173 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 3 752,00 Zählern und damit 0,019 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (3 751,29 Punkte).

Das Tagestief des TecDAX betrug 3 751,58 Punkte, das Tageshoch hingegen 3 773,62 Zähler.

TecDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn kletterte der TecDAX bereits um 3,84 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX stand am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, bei 3 607,88 Punkten. Der TecDAX notierte noch vor drei Monaten, am 07.10.2025, bei 3 733,07 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.01.2025, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 519,69 Punkten.

Heutige Tops und Flops im TecDAX

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind derzeit Nordex (+ 3,61 Prozent auf 32,76 EUR), EVOTEC SE (+ 3,32 Prozent auf 5,97 EUR), Kontron (+ 1,81 Prozent auf 24,78 EUR), SAP SE (+ 1,48 Prozent auf 205,05 EUR) und IONOS (+ 1,09 Prozent auf 27,75 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind hingegen TeamViewer (-0,70 Prozent auf 5,66 EUR), United Internet (-0,48 Prozent auf 29,02 EUR), Eckert Ziegler (-0,25 Prozent auf 15,68 EUR), ATOSS Software (-0,18 Prozent auf 113,60 EUR) und freenet (-0,07 Prozent auf 29,66 EUR).

Die teuersten TecDAX-Unternehmen

Das Handelsvolumen der TeamViewer-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 304 232 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 234,777 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Werte

Die TeamViewer-Aktie hat mit 5,32 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX inne. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,30 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

