United Internet Aktie
WKN: 508903 / ISIN: DE0005089031
|Index-Performance im Blick
|
07.01.2026 09:28:48
Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX-Anleger greifen zum Start des Mittwochshandels zu
Um 09:12 Uhr bewegt sich der TecDAX im XETRA-Handel 0,59 Prozent stärker bei 3 773,32 Punkten. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 572,173 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 3 752,00 Zählern und damit 0,019 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (3 751,29 Punkte).
Das Tagestief des TecDAX betrug 3 751,58 Punkte, das Tageshoch hingegen 3 773,62 Zähler.
TecDAX-Entwicklung im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn kletterte der TecDAX bereits um 3,84 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX stand am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, bei 3 607,88 Punkten. Der TecDAX notierte noch vor drei Monaten, am 07.10.2025, bei 3 733,07 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.01.2025, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 519,69 Punkten.
Heutige Tops und Flops im TecDAX
Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind derzeit Nordex (+ 3,61 Prozent auf 32,76 EUR), EVOTEC SE (+ 3,32 Prozent auf 5,97 EUR), Kontron (+ 1,81 Prozent auf 24,78 EUR), SAP SE (+ 1,48 Prozent auf 205,05 EUR) und IONOS (+ 1,09 Prozent auf 27,75 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind hingegen TeamViewer (-0,70 Prozent auf 5,66 EUR), United Internet (-0,48 Prozent auf 29,02 EUR), Eckert Ziegler (-0,25 Prozent auf 15,68 EUR), ATOSS Software (-0,18 Prozent auf 113,60 EUR) und freenet (-0,07 Prozent auf 29,66 EUR).
Die teuersten TecDAX-Unternehmen
Das Handelsvolumen der TeamViewer-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 304 232 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 234,777 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.
Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Werte
Die TeamViewer-Aktie hat mit 5,32 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX inne. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,30 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu SAP SE
|
17:58
|Verluste in Frankfurt: TecDAX fällt zum Ende des Donnerstagshandels (finanzen.at)
|
17:58
|Donnerstagshandel in Europa: STOXX 50 letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
17:58
|Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
17:58
|Börse Frankfurt: LUS-DAX letztendlich mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
17:58
|Gewinne in Frankfurt: DAX zeigt sich schlussendlich fester (finanzen.at)
|
15:59
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX gibt nachmittags nach (finanzen.at)
|
15:59
|Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX am Donnerstagnachmittag in der Verlustzone (finanzen.at)
|
15:59
|Schwache Performance in Frankfurt: DAX notiert im Minus (finanzen.at)
Analysen zu SAP SE
|07.01.26
|SAP Overweight
|Barclays Capital
|12.12.25
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.12.25
|SAP Buy
|UBS AG
|04.12.25
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.11.25
|SAP Buy
|UBS AG
|07.01.26
|SAP Overweight
|Barclays Capital
|12.12.25
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.12.25
|SAP Buy
|UBS AG
|04.12.25
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.11.25
|SAP Buy
|UBS AG
|07.01.26
|SAP Overweight
|Barclays Capital
|12.12.25
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.12.25
|SAP Buy
|UBS AG
|04.12.25
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.11.25
|SAP Buy
|UBS AG
|23.10.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|23.04.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|07.03.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|07.02.25
|SAP Hold
|Warburg Research
|28.01.25
|SAP Halten
|DZ BANK
|28.01.25
|SAP Hold
|Warburg Research
|10.01.25
|SAP Hold
|Warburg Research
|22.10.24
|SAP Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|ATOSS Software AG
|116,20
|3,01%
|Eckert & Ziegler
|15,43
|-2,09%
|EVOTEC SE
|6,31
|9,50%
|freenet AG
|29,62
|-0,40%
|IONOS
|27,80
|0,00%
|Kontron
|24,44
|-0,97%
|Nordex AG
|32,48
|2,33%
|SAP SE
|206,40
|1,52%
|Siemens Healthineers AG
|46,36
|0,80%
|TeamViewer
|5,76
|0,61%
|United Internet AG
|29,66
|1,71%
Indizes in diesem Artikel
|TecDAX
|3 780,05
|-0,41%