Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX mittags auf grünem Terrain

Für den TecDAX geht es derzeit aufwärts.

Um 12:10 Uhr steigt der TecDAX im XETRA-Handel um 0,74 Prozent auf 3 729,26 Punkte. Die TecDAX-Mitglieder sind damit 562,879 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,470 Prozent auf 3 719,38 Punkte an der Kurstafel, nach 3 701,99 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des TecDAX lag am Dienstag bei 3 737,57 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 709,05 Punkten erreichte.

TecDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, den Stand von 3 607,88 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.10.2025, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 742,50 Punkten. Der TecDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 06.01.2025, den Wert von 3 482,36 Punkten.

TecDAX-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Aktien im TecDAX sind aktuell Infineon (+ 4,11 Prozent auf 41,55 EUR), Eckert Ziegler (+ 3,32 Prozent auf 15,55 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 2,92 Prozent auf 41,56 EUR), Sartorius vz (+ 2,40 Prozent auf 260,60 EUR) und EVOTEC SE (+ 1,74 Prozent auf 5,61 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind hingegen TeamViewer (-3,68 Prozent auf 5,76 EUR), Nemetschek SE (-3,35 Prozent auf 89,55 EUR), Siltronic (-2,73 Prozent auf 53,50 EUR), SAP SE (-2,16 Prozent auf 201,75 EUR) und SMA Solar (-1,51 Prozent auf 36,44 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im TecDAX auf

Aktuell weist die Infineon-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. 2 176 416 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 229,938 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert auf.

TecDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Im TecDAX hat die TeamViewer-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index weist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,35 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

