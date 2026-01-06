Eckert & Ziegler Aktie
WKN: 565970 / ISIN: DE0005659700
|TecDAX-Kursverlauf
|
06.01.2026 12:26:51
Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX mittags auf grünem Terrain
Um 12:10 Uhr steigt der TecDAX im XETRA-Handel um 0,74 Prozent auf 3 729,26 Punkte. Die TecDAX-Mitglieder sind damit 562,879 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,470 Prozent auf 3 719,38 Punkte an der Kurstafel, nach 3 701,99 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des TecDAX lag am Dienstag bei 3 737,57 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 709,05 Punkten erreichte.
TecDAX seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, den Stand von 3 607,88 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.10.2025, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 742,50 Punkten. Der TecDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 06.01.2025, den Wert von 3 482,36 Punkten.
TecDAX-Top-Flop-Aktien
Die stärksten Aktien im TecDAX sind aktuell Infineon (+ 4,11 Prozent auf 41,55 EUR), Eckert Ziegler (+ 3,32 Prozent auf 15,55 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 2,92 Prozent auf 41,56 EUR), Sartorius vz (+ 2,40 Prozent auf 260,60 EUR) und EVOTEC SE (+ 1,74 Prozent auf 5,61 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind hingegen TeamViewer (-3,68 Prozent auf 5,76 EUR), Nemetschek SE (-3,35 Prozent auf 89,55 EUR), Siltronic (-2,73 Prozent auf 53,50 EUR), SAP SE (-2,16 Prozent auf 201,75 EUR) und SMA Solar (-1,51 Prozent auf 36,44 EUR).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im TecDAX auf
Aktuell weist die Infineon-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. 2 176 416 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 229,938 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert auf.
TecDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus
Im TecDAX hat die TeamViewer-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index weist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,35 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Eckert & Zieglermehr Nachrichten
|
06.01.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX schlussendlich in Grün (finanzen.at)
|
06.01.26
|Dienstagshandel in Frankfurt: SDAX schließt im Plus (finanzen.at)
|
06.01.26
|Dienstagshandel in Frankfurt: TecDAX im Aufwind (finanzen.at)
|
06.01.26