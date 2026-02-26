HENSOLDT Aktie
26.02.2026 15:58:52
Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX nachmittags auf grünem Terrain
Um 15:42 Uhr klettert der TecDAX im XETRA-Handel um 0,27 Prozent auf 3 759,28 Punkte. An der Börse sind die im TecDAX enthaltenen Werte damit 552,161 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der TecDAX 0,032 Prozent schwächer bei 3 747,79 Punkten, nach 3 749,00 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 3 716,70 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 3 771,87 Punkten.
So bewegt sich der TecDAX seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn verzeichnet der TecDAX bislang Gewinne von 1,56 Prozent. Vor einem Monat, am 26.01.2026, wurde der TecDAX mit 3 730,00 Punkten gehandelt. Der TecDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 26.11.2025, den Stand von 3 528,42 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.02.2025, bewegte sich der TecDAX bei 3 849,21 Punkten.
Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 3,72 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 3 858,70 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 558,78 Zählern registriert.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX
Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich aktuell AIXTRON SE (+ 5,61 Prozent auf 25,61 EUR), Elmos Semiconductor (+ 5,41 Prozent auf 148,00 EUR), ATOSS Software (+ 5,02 Prozent auf 87,80 EUR), Siltronic (+ 4,91 Prozent auf 57,70 EUR) und SAP SE (+ 3,43 Prozent auf 172,50 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind derweil freenet (-12,17 Prozent auf 26,84 EUR), HENSOLDT (-6,24 Prozent auf 75,10 EUR), United Internet (-3,08 Prozent auf 24,58 EUR), Deutsche Telekom (-1,90 Prozent auf 33,02 EUR) und 1&1 (-1,55 Prozent auf 22,30 EUR).
Die meistgehandelten Aktien im TecDAX
Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 4 374 275 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 188,824 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Dieses KGV weisen die TecDAX-Titel auf
Im TecDAX verzeichnet die TeamViewer-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). In puncto Dividendenrendite ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,36 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
