AIXTRON Aktie
WKN DE: A0WMPJ / ISIN: DE000A0WMPJ6
|TecDAX-Marktbericht
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16.10.2026 15:58:26
Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX nachmittags freundlich
Der TecDAX legt im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 1,82 Prozent auf 4 042,83 Punkte zu. Damit sind die enthaltenen Werte 564,202 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der TecDAX 0,447 Prozent stärker bei 3 988,12 Punkten, nach 3 970,39 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des TecDAX lag heute bei 3 981,16 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 4 051,65 Punkten erreichte.
TecDAX-Jahreshoch und -Jahrestief
Auf Wochensicht verbucht der TecDAX bislang ein Plus von 1,60 Prozent. Der TecDAX verzeichnete vor einem Monat, am 16.09.2026, den Stand von 3 984,52 Punkten. Der TecDAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 16.07.2026, bei 3 782,28 Punkten. Der TecDAX stand vor einem Jahr, am 16.10.2025, bei 3 701,60 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 11,55 Prozent zu. 4 284,41 Punkte markierten den Höchststand des TecDAX im laufenden Jahr. Bei 3 322,31 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Top und Flops heute
Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich derzeit OHB SE (+ 16,16 Prozent auf 197,00 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 13,44 Prozent auf 29,04 EUR), Nordex (+ 10,56 Prozent auf 38,54 EUR), AIXTRON SE (+ 7,62 Prozent auf 33,34 EUR) und HENSOLDT (+ 6,44 Prozent auf 88,26 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind hingegen Drägerwerk (-0,42 Prozent auf 95,90 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-0,18 Prozent auf 56,70 EUR), Infineon (-0,04 Prozent auf 52,45 EUR), JENOPTIK (+ 0,00 Prozent auf 36,98 EUR) und PVA TePla (+ 0,00 Prozent auf 29,44 EUR).
TecDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 4 230 315 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 227,308 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der TecDAX-Aktien im Blick
Im TecDAX verzeichnet die TeamViewer-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 8,80 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der freenet-Aktie an.
Redaktion finanzen.at
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