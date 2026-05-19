Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich zum Start fester

Anleger in Frankfurt schicken den TecDAX heute erneut ins Plus.

Um 09:12 Uhr geht es im TecDAX im XETRA-Handel um 0,72 Prozent nach oben auf 3 892,40 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 519,708 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,001 Prozent auf 3 864,48 Punkte an der Kurstafel, nach 3 864,46 Punkten am Vortag.

Bei 3 893,01 Einheiten erreichte der TecDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 3 864,31 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

Jahreshoch und Jahrestief des TecDAX

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, den Stand von 3 765,52 Punkten. Der TecDAX notierte noch vor drei Monaten, am 19.02.2026, bei 3 698,20 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.05.2025, wies der TecDAX einen Wert von 3 850,20 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 7,40 Prozent zu Buche. Bei 3 322,31 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im TecDAX aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen aktuell ATOSS Software (+ 5,85 Prozent auf 76,00 EUR), Nemetschek SE (+ 5,34 Prozent auf 63,10 EUR), TeamViewer (+ 4,33 Prozent auf 5,91 EUR), HENSOLDT (+ 3,97 Prozent auf 76,52 EUR) und SAP SE (+ 3,69 Prozent auf 153,32 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX hingegen Ottobock (-10,48 Prozent auf 53,80 EUR), SMA Solar (-4,79 Prozent auf 64,60 EUR), Infineon (-2,71 Prozent auf 64,53 EUR), JENOPTIK (-1,29 Prozent auf 42,84 EUR) und Elmos Semiconductor (-0,79 Prozent auf 175,80 EUR).

Welche Aktien im TecDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 388 110 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 168,198 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der TecDAX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,47 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,68 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at