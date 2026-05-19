Elmos Semiconductor Aktie
WKN: 567710 / ISIN: DE0005677108
|Index-Bewegung
|
19.05.2026 09:29:01
Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich zum Start fester
Um 09:12 Uhr geht es im TecDAX im XETRA-Handel um 0,72 Prozent nach oben auf 3 892,40 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 519,708 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,001 Prozent auf 3 864,48 Punkte an der Kurstafel, nach 3 864,46 Punkten am Vortag.
Bei 3 893,01 Einheiten erreichte der TecDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 3 864,31 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
Jahreshoch und Jahrestief des TecDAX
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, den Stand von 3 765,52 Punkten. Der TecDAX notierte noch vor drei Monaten, am 19.02.2026, bei 3 698,20 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.05.2025, wies der TecDAX einen Wert von 3 850,20 Punkten auf.
Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 7,40 Prozent zu Buche. Bei 3 322,31 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops im TecDAX aktuell
Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen aktuell ATOSS Software (+ 5,85 Prozent auf 76,00 EUR), Nemetschek SE (+ 5,34 Prozent auf 63,10 EUR), TeamViewer (+ 4,33 Prozent auf 5,91 EUR), HENSOLDT (+ 3,97 Prozent auf 76,52 EUR) und SAP SE (+ 3,69 Prozent auf 153,32 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX hingegen Ottobock (-10,48 Prozent auf 53,80 EUR), SMA Solar (-4,79 Prozent auf 64,60 EUR), Infineon (-2,71 Prozent auf 64,53 EUR), JENOPTIK (-1,29 Prozent auf 42,84 EUR) und Elmos Semiconductor (-0,79 Prozent auf 175,80 EUR).
Welche Aktien im TecDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 388 110 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 168,198 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentaldaten der TecDAX-Titel im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,47 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,68 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu SAP SE
|
12:27
|Freundlicher Handel: TecDAX am Dienstagmittag freundlich (finanzen.at)
|
12:27
|Handel in Europa: STOXX 50 steigt am Dienstagmittag (finanzen.at)
|
12:27
|Börse Europa: So performt der Euro STOXX 50 mittags (finanzen.at)
|
12:27
|XETRA-Handel: LUS-DAX bewegt sich am Mittag im Plus (finanzen.at)
|
12:27
|Freundlicher Handel: DAX mittags im Aufwind (finanzen.at)
|
09:29
|Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich zum Start fester (finanzen.at)
|
09:29
|Zuversicht in Frankfurt: Anleger lassen LUS-DAX zum Start steigen (finanzen.at)
|
09:29
|Aufschläge in Frankfurt: DAX zum Start mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)