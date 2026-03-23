Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX verbucht am Montagmittag Gewinne

Der TecDAX klettert im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,48 Prozent auf 3 436,72 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 512,396 Mrd. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 1,96 Prozent auf 3 353,12 Punkte an der Kurstafel, nach 3 420,18 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 3 437,89 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3 322,31 Punkten lag.

TecDAX-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 23.02.2026, wies der TecDAX einen Stand von 3 689,66 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 23.12.2025, wies der TecDAX 3 586,84 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.03.2025, wies der TecDAX 3 751,43 Punkte auf.

Seit Jahresbeginn 2026 gab der Index bereits um 5,18 Prozent nach. 3 858,70 Punkte markierten den Höchststand des TecDAX im laufenden Jahr. Bei 3 322,31 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen derzeit Ottobock (+ 3,19 Prozent auf 47,90 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 2,07 Prozent auf 59,05 EUR), Eckert Ziegler (+ 1,82 Prozent auf 14,00 EUR), SAP SE (+ 1,74 Prozent auf 156,50 EUR) und Drägerwerk (+ 1,52 Prozent auf 86,70 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich derweil EVOTEC SE (-2,49 Prozent auf 4,19 EUR), Bechtle (-1,09 Prozent auf 25,48 EUR), HENSOLDT (-1,07 Prozent auf 73,75 EUR), freenet (-0,91 Prozent auf 26,02 EUR) und 1&1 (-0,86 Prozent auf 22,95 EUR).

Welche TecDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 2 597 376 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 179,593 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Mitglieder im Blick

Im TecDAX weist die TeamViewer-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,18 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 7,97 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at