Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX verbucht zum Handelsende Gewinne

Der TecDAX notierte im XETRA-Handel letztendlich um 0,25 Prozent fester bei 3 733,11 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 561,901 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,178 Prozent leichter bei 3 717,21 Punkten in den Handel, nach 3 723,82 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3 736,30 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 3 699,83 Einheiten.

So entwickelt sich der TecDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel feiertagsbedingt. Der TecDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, bei 3 586,84 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, einen Wert von 3 727,54 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.01.2025, wurde der TecDAX mit 3 648,19 Punkten berechnet.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 3,00 Prozent zu Buche. Das TecDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 3 858,70 Punkten. Bei 3 592,26 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im TecDAX

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich derzeit Nemetschek SE (+ 4,69 Prozent auf 81,40 EUR), Nagarro SE (+ 4,50 Prozent auf 73,15 EUR), Eckert Ziegler (+ 3,73 Prozent auf 16,15 EUR), Siltronic (+ 2,25 Prozent auf 54,60 EUR) und Drägerwerk (+ 1,84 Prozent auf 88,40 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich derweil HENSOLDT (-3,43 Prozent auf 84,55 EUR), SMA Solar (-3,20 Prozent auf 37,52 EUR), Elmos Semiconductor (-2,91 Prozent auf 106,60 EUR), AIXTRON SE (-1,46 Prozent auf 20,87 EUR) und JENOPTIK (-1,24 Prozent auf 22,30 EUR).

Welche Aktien im TecDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 4 703 588 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 225,350 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

TecDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

2026 weist die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX auf. Mit 7,26 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der freenet-Aktie an.

Redaktion finanzen.at