Siemens Healthineers Aktie

Siemens Healthineers für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
TecDAX-Marktbericht 26.01.2026 17:58:43

Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX verbucht zum Handelsende Gewinne

Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX verbucht zum Handelsende Gewinne

Der TecDAX verbuchte am Montag Zuwächse.

Der TecDAX notierte im XETRA-Handel letztendlich um 0,25 Prozent fester bei 3 733,11 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 561,901 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,178 Prozent leichter bei 3 717,21 Punkten in den Handel, nach 3 723,82 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3 736,30 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 3 699,83 Einheiten.

So entwickelt sich der TecDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel feiertagsbedingt. Der TecDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, bei 3 586,84 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, einen Wert von 3 727,54 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.01.2025, wurde der TecDAX mit 3 648,19 Punkten berechnet.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 3,00 Prozent zu Buche. Das TecDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 3 858,70 Punkten. Bei 3 592,26 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im TecDAX

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich derzeit Nemetschek SE (+ 4,69 Prozent auf 81,40 EUR), Nagarro SE (+ 4,50 Prozent auf 73,15 EUR), Eckert Ziegler (+ 3,73 Prozent auf 16,15 EUR), Siltronic (+ 2,25 Prozent auf 54,60 EUR) und Drägerwerk (+ 1,84 Prozent auf 88,40 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich derweil HENSOLDT (-3,43 Prozent auf 84,55 EUR), SMA Solar (-3,20 Prozent auf 37,52 EUR), Elmos Semiconductor (-2,91 Prozent auf 106,60 EUR), AIXTRON SE (-1,46 Prozent auf 20,87 EUR) und JENOPTIK (-1,24 Prozent auf 22,30 EUR).

Welche Aktien im TecDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 4 703 588 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 225,350 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

TecDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

2026 weist die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX auf. Mit 7,26 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der freenet-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Analysen zu TecDAX-Aktien
Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen
Alle TecDAX-Werte im Überblick

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Nachrichten zu Elmos Semiconductor

mehr Nachrichten