Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX zum Ende des Freitagshandels im Plus

Letztendlich bewegte sich der TecDAX im XETRA-Handel 1,84 Prozent fester bei 3 769,74 Punkten. Der Wert der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 507,827 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,323 Prozent auf 3 689,50 Punkte an der Kurstafel, nach 3 701,45 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte am Freitag sein Tagestief bei 3 689,50 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3 769,94 Punkten lag.

TecDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der TecDAX bislang einen Verlust von 0,007 Prozent. Der TecDAX wurde vor einem Monat, am 24.06.2026, mit 3 883,02 Punkten bewertet. Der TecDAX lag noch vor drei Monaten, am 24.04.2026, bei 3 664,30 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.07.2025, wurde der TecDAX mit 3 863,13 Punkten berechnet.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 4,01 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 4 284,41 Punkten. Bei 3 322,31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Die Top-Aktien im TecDAX sind derzeit ATOSS Software (+ 9,81 Prozent auf 76,10 EUR), SAP SE (+ 9,26 Prozent auf 140,20 EUR), Nemetschek SE (+ 6,03 Prozent auf 57,15 EUR), CANCOM SE (+ 3,46 Prozent auf 23,95 EUR) und Bechtle (+ 3,33 Prozent auf 31,64 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind derweil VERBIO Vereinigte BioEnergie (-4,55 Prozent auf 32,30 EUR), SMA Solar (-2,24 Prozent auf 56,85 EUR), Infineon (-1,65 Prozent auf 64,41 EUR), Eckert Ziegler (-1,41 Prozent auf 13,30 EUR) und Elmos Semiconductor (-1,12 Prozent auf 159,20 EUR).

Die teuersten TecDAX-Konzerne

Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 6 585 937 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 154,164 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Werte

Unter den TecDAX-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 5,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 8,30 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at