CANCOM Aktie
WKN: 541910 / ISIN: DE0005419105
|Index-Performance im Blick
|
24.07.2026 17:58:44
Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX zum Ende des Freitagshandels im Plus
Letztendlich bewegte sich der TecDAX im XETRA-Handel 1,84 Prozent fester bei 3 769,74 Punkten. Der Wert der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 507,827 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,323 Prozent auf 3 689,50 Punkte an der Kurstafel, nach 3 701,45 Punkten am Vortag.
Der TecDAX erreichte am Freitag sein Tagestief bei 3 689,50 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3 769,94 Punkten lag.
TecDAX-Entwicklung auf Jahressicht
Auf Wochensicht verbucht der TecDAX bislang einen Verlust von 0,007 Prozent. Der TecDAX wurde vor einem Monat, am 24.06.2026, mit 3 883,02 Punkten bewertet. Der TecDAX lag noch vor drei Monaten, am 24.04.2026, bei 3 664,30 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.07.2025, wurde der TecDAX mit 3 863,13 Punkten berechnet.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 4,01 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 4 284,41 Punkten. Bei 3 322,31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Aufsteiger und Absteiger im TecDAX
Die Top-Aktien im TecDAX sind derzeit ATOSS Software (+ 9,81 Prozent auf 76,10 EUR), SAP SE (+ 9,26 Prozent auf 140,20 EUR), Nemetschek SE (+ 6,03 Prozent auf 57,15 EUR), CANCOM SE (+ 3,46 Prozent auf 23,95 EUR) und Bechtle (+ 3,33 Prozent auf 31,64 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind derweil VERBIO Vereinigte BioEnergie (-4,55 Prozent auf 32,30 EUR), SMA Solar (-2,24 Prozent auf 56,85 EUR), Infineon (-1,65 Prozent auf 64,41 EUR), Eckert Ziegler (-1,41 Prozent auf 13,30 EUR) und Elmos Semiconductor (-1,12 Prozent auf 159,20 EUR).
Die teuersten TecDAX-Konzerne
Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 6 585 937 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 154,164 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert auf.
Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Werte
Unter den TecDAX-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 5,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 8,30 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu ATOSS Software AG
|
24.07.26
|Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX zum Ende des Freitagshandels im Plus (finanzen.at)
|
24.07.26
|Börse Frankfurt in Grün: Zum Handelsende Pluszeichen im SDAX (finanzen.at)
|
24.07.26
|Handel in Frankfurt: So performt der TecDAX nachmittags (finanzen.at)
|
24.07.26
|Optimismus in Frankfurt: SDAX präsentiert sich am Freitagnachmittag fester (finanzen.at)
|
24.07.26
|Zuversicht in Frankfurt: Börsianer lassen TecDAX mittags steigen (finanzen.at)
|
24.07.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX bewegt sich mittags im Plus (finanzen.at)
|
24.07.26
|ROUNDUP: Atoss profitiert von Cloud-Geschäft - Bestätigt Ergebnisausblick (dpa-AFX)
|
24.07.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX zum Start auf grünem Terrain (finanzen.at)