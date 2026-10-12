Siltronic Aktie
WKN DE: WAF300 / ISIN: DE000WAF3001
|TecDAX im Fokus
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12.10.2026 17:59:11
Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX zum Ende des Montagshandels mit Zuschlägen
Zum Handelsende ging es im TecDAX im XETRA-Handel um 0,32 Prozent aufwärts auf 3 991,12 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 557,198 Mrd. Euro. In den Montagshandel ging der TecDAX 0,022 Prozent fester bei 3 979,30 Punkten, nach 3 978,41 Punkten am Vortag.
Der TecDAX erreichte am Montag sein Tagestief bei 3 973,09 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4 005,81 Punkten lag.
TecDAX auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, den Stand von 3 980,48 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, erreichte der TecDAX einen Stand von 3 838,42 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, einen Stand von 3 658,28 Punkten auf.
Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 10,12 Prozent nach oben. Bei 4 284,41 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 322,31 Zähler.
TecDAX-Top-Flop-Aktien
Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen derzeit HENSOLDT (+ 5,80 Prozent auf 80,64 EUR), Nemetschek SE (+ 4,08 Prozent auf 70,15 EUR), Nordex (+ 3,90) Prozent auf 36,80 EUR), SAP SE (+ 1,57 Prozent auf 194,46 EUR) und SMA Solar (+ 1,53 Prozent auf 59,80 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind derweil EVOTEC SE (-11,13 Prozent auf 2,46 EUR), Siltronic (-5,05 Prozent auf 75,20 EUR), Elmos Semiconductor (-4,24 Prozent auf 140,00 EUR), PVA TePla (-3,15 Prozent auf 31,36 EUR) und Infineon (-2,79 Prozent auf 57,22 EUR).
TecDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 8 922 839 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 220,983 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Aktien
2026 weist die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX auf. Im Index verzeichnet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,07 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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|HENSOLDT
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|Infineon AG
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