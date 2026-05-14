SMA Solar Aktie
WKN DE: A0DJ6J / ISIN: DE000A0DJ6J9
|TecDAX-Performance im Fokus
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14.05.2026 09:28:24
Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX zum Handelsstart auf grünem Terrain
Am Donnerstag geht es im TecDAX um 09:10 Uhr via XETRA um 0,93 Prozent auf 3 797,15 Punkte aufwärts. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 508,376 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,765 Prozent auf 3 791,13 Punkte an der Kurstafel, nach 3 762,34 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 3 800,23 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 789,85 Punkten verzeichnete.
So bewegt sich der TecDAX seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche gewann der TecDAX bereits um 0,414 Prozent. Vor einem Monat, am 14.04.2026, lag der TecDAX noch bei 3 548,27 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, einen Stand von 3 655,33 Punkten auf. Der TecDAX erreichte vor einem Jahr, am 14.05.2025, den Wert von 3 783,32 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 4,77 Prozent zu. Der TecDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 870,57 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 3 322,31 Zählern.
Das sind die Tops und Flops im TecDAX
Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen aktuell SMA Solar (+ 6,45 Prozent auf 59,45 EUR), CANCOM SE (+ 4,29 Prozent auf 25,55 EUR), Infineon (+ 2,02 Prozent auf 65,66 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 1,88 Prozent auf 89,40 EUR) und EVOTEC SE (+ 1,85 Prozent auf 4,62 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen hingegen freenet (-6,39 Prozent auf 25,20 EUR), Carl Zeiss Meditec (-0,63 Prozent auf 25,18 EUR), Elmos Semiconductor (-0,45 Prozent auf 175,20 EUR), 1&1 (-0,44 Prozent auf 22,60 EUR) und Nagarro SE (-0,42 Prozent auf 42,70 EUR).
Diese TecDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Im TecDAX sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 372 447 Aktien gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 166,260 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der TecDAX-Aktien
2026 weist die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX auf. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,07 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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